Regionali in Calabria, Meloni: "Noi tenuti insieme dall'amore, non dalla rabbia"

“Dicevano: ‘il governo cadrà dopo massimo 6 mesi’. Siamo il quarto governo su 68 più longevo e tra poche settimane diventeremo il terzo e i primi tre saranno tre governi di centrodestra. Ed è naturale che solo il centrodestra possa dare stabilità perché non stiamo insieme per sconfiggere gli altri, perché detestiamo gli altri, ma perché abbiamo una visione del mondo. Non ci muove la rabbia, è l’amore che ci tiene assieme”. Così la premier, Giorgia Meloni, intervenendo a Lamezia Terme, durante il comizio del centrodestra a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“I cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra. Guardano al lavoro, ai risultati, alla concretezza di chi li governa e non si fanno ammaliare dagli slogan, non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi gli dice ‘vota Pd nelle Marche’ e avrai lo Stato in Palestina‘ I cittadini non sono stupidi. I marchigiani hanno capito quanto fosse disperata quella mossa” e “il cinismo di chi sfrutta le tragedie per raggranellare qualche voto”, ha aggiunto.

“Abbiamo avviato l’iter per l’uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità”, ha continuato.

Per quanto riguarda la situazione nella Striscia di Gaza, ha detto: “Ieri Trump ha fatto una proposta che l’Italia sostiene, vediamo se sarà accolta da Hamas. Io faccio un appello all’opposizione: giovedì ci saranno in Parlamento mozioni sulla questione, mi piacerebbe che l’Italia votasse compatta per dimostrare che la pace la si vuole davvero e la si costruisce”. “La pace non arriverà perché Landini indice lo sciopero, perché l’Usb indice lo sciopero, perché i magistrati leggono i comunicati prima delle udienze, arriva se qualcuno lavora ai tavoli a cui bisogna lavorare a proposte serie e su questo davvero mi piacerebbe che lavorassimo insieme”, ha aggiunto Meloni.

E sul corteo Pro Pal alla Sapienza: “Anche oggi le nostre forze dell’ordine devono perdere tempo con questi figli di papà dei centri sociali che stanno creando problemi all’Università La Sapienza. Hanno sostituto la bandiera dell’Europa con quella della Palestina, a sinistra ci sarà un cortocircuito…”.