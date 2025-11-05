Hai dimenticato la password? Clicca qui
Campania: Maria Rosaria Boccia riceve avviso di garanzia, "ho deciso di ritirarmi dalle Regionali"
Campania: Maria Rosaria Boccia riceve avviso di garanzia, "ho deciso di ritirarmi dalle Regionali"

L'imprenditrice a Bandecchi: "Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 05 Novembre 2025
Napoli - 05 nov 2025 (Prima Pagina News)

L'imprenditrice a Bandecchi: "Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario".

Maria Rosaria Boccia ritira la sua candidatura alle Elezioni Regionali in Campania.

La decisione è stata presa dalla stessa imprenditrice e influencer, diventata nota per il caso che ha portato Gennaro Sangiuliano a dimettersi da ministro della Cultura, e comunicata in una lettera al leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, con cui aveva scelto di candidarsi, dopo che è stata raggiunta da un secondo avviso di garanzia,

"Caro presidente nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco piu' di un anno. E' stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania", si legge nella lettera che l'imprenditrice ha inviato a Bandecchi.

Soltanto sette ore fa, Boccia e Bandecchi avevano partecipato ad un evento della Coldiretti a Pompei. 


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

