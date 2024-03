Regionali: Per la Rete l'Abruzzo conta più di Basilicata e Sardegna

La Basilicata e la polarizzazione elettorale secondo l'Instant Mood di Arcadia. Le regionali in Abruzzo sono state quelle che hanno coinvolto di più il popolo della Rete. Le elezioni abruzzesi hanno continuato ad alimentare le discussioni sulle piattaforme social anche dopo l'esito delle urne e fino ad oggi. Nel periodo compreso tra l'11 e il 18 marzo le menzioni per la keyword "Abruzzo" sono state 37.6 K (engagement 126.5 K), molto di più della parola chiave "Sardegna" (menzioni 25.5 K, engagement 57.4 K). Finora la keyword "Basilicata" ha fatto registrare 31.3 K e 92 K di engagement."Dopo la vittoria di Marco Marsilio - spiega l'agenzia di comunicazione dello spin doctor Domenico Giordano - si è aperto il fronte lucano della contrapposizione tra centro-destra e campo largo. Solo che a poco meno di una settimana dalla presentazione delle candidature il tema delle elezioni in Basilicata sembra attrarre una platea di utenti molto più ristretta e soprattutto meno coinvolta. Forse anche per le due recentissime polarizzazioni sulle elezioni in Sardegna e Abruzzo". (Fonte arcadiacom.it, tool Talkwalker, periodo di riferimento 11-18 marzo 2024).