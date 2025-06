Giornalisti e Previdenza: formazione e futuro al centro del Consiglio Nazionale UNGP

Prima della riunione del Consiglio nazionale dell’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati (UNGP), si è tenuto a Roma un importante corso di formazione organizzato in collaborazione con Fnsi, Inps e Inpgi, con il coordinamento della vicepresidente vicaria UNGP, Patrizia Disnan. Tema centrale dell’incontro: la previdenza dei giornalisti e le problematiche emerse dal trasferimento della gestione principale dell’Inpgi all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps).

Il corso ha visto una partecipazione autorevole e qualificata. Sono intervenuti, tra gli altri, i direttori centrali dell’Inps Massimiliano D’Angelo e Diego De Felice, il dirigente della comunicazione Inps Salvatore Santangelo, il presidente dell’Inpgi Roberto Ginex e la presidente del Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Alessia Marani. Con loro anche Paola Spadari, segretaria del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il presidente dell’Odg Lazio Guido D’Ubaldo e la dirigente di Casagit Salute Sonia Silvestri.

Ad aprire i lavori è stata la professoressa Elsa Fornero, già ministra del Lavoro, con una relazione sulla situazione generale della previdenza in Italia, che ha fornito il quadro di riferimento per affrontare le sfide del settore nel contesto attuale.

Il corso, promosso da Antonello Cavallotto(Inps) e organizzato in collaborazione con Paolo Serventi Longhi, ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento fondamentale per i giornalisti pensionati e in attività, in un momento di trasformazione profonda del sistema previdenziale.

Al termine dei lavori formativi, il Consiglio nazionale UNGP ha approvato il bilancio e ha proceduto alla nomina del nuovo segretario generale. È stato eletto Giuseppe Sgambellone, del Sindacato del Trentino Alto Adige, che subentra a Guido Bossa, figura storica del sindacato dei giornalisti pensionati, scomparso lo scorso aprile.

Il Consiglio ha ricordato con affetto la figura di Bossa, proponendo che la sala dell’UNGP presso la sede della Federazione nazionale della Stampa in via delle Botteghe Oscure, 54, venga intitolata alla sua memoria, quale segno tangibile di riconoscenza per il suo impegno e la sua dedizione.

L’evento ha confermato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui diritti previdenziali della categoria, in un dialogo costante tra istituzioni, sindacato e professionisti del settore.