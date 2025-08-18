Regionali Toscana, Firenze: firmato patto di coalizione Pd-M5S a sostegno di Giani

E' stato firmato stamani, a Firenze, “il patto di coalizione tra Partito democratico e Movimento 5 stelle a sostegno della candidatura di Eugenio Giani a presidente della coalizione progressista in Toscana”. Lo fa sapere una nota.

“Erano presenti Eugenio Giani, candidato presidente (e presidente uscente, ndr), Paola Taverna, vicepresidente vicaria del Movimento 5 stelle, Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, Irene Galletti, coordinatrice regionale M5S. L’accordo – spiega– prevede progetti e obiettivi programmatici”.