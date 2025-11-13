Roma: caos a Termini, treni in ritardo fino a 6 ore

Fino a 6 ore di ritardo per quattro treni alla stazione Termini di Roma, a causa di un'interruzione della linea ferroviaria, dopo che stamani una persona è stata travolta da un treno a Praia a Mare, nel Cosentino. Il fatto è avvenuto questa mattina, verso le 08:30.

I treni coinvolti dal ritardo sono tre Frecciarossa e un Italo. Il nulla osta del magistrato alla ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta Battipaglia-Reggio Calabria è arrivato nel primo pomeriggio, alle 14:20.