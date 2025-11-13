Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:48
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Treni: caos a Roma Termini per incidente mortale in Calabria, ritardi fino a 8 ore
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Treni: caos a Roma Termini per incidente mortale in Calabria, ritardi fino a 8 ore

Fs: "I treni hanno ripreso a circolare gradualmente".

(Prima Pagina News)
Giovedì 13 Novembre 2025
Roma - 13 nov 2025 (Prima Pagina News)

Fs: "I treni hanno ripreso a circolare gradualmente".

Fino a 8 ore di ritardo per quattro treni alla stazione Termini di Roma, a causa di un'interruzione della linea ferroviaria, dopo che stamani una persona è stata travolta da un treno a Praia a Mare, nel Cosentino. Il fatto è avvenuto questa mattina, verso le 08:30.

I treni coinvolti dal ritardo sono tre Frecciarossa e un Italo. Il nulla osta del magistrato alla ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta Battipaglia-Reggio Calabria è arrivato nel primo pomeriggio, alle 14:20.

“A causa di un investimento mortale verificatosi alle 8 di questa mattina a Praja, in Calabria, sulla linea Sapri-Paola, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata. I rilievi dell’Autorità Giudiziaria hanno richiesto la sospensione totale della circolazione fino alle 14.50, ora in cui i treni hanno ripreso a circolare gradualmente. L’interruzione ha comportato disagi per i treni provenienti dalla Calabria. I viaggiatori sono stati costantemente informati sia in stazione che a bordo treno”, ha spiegato Ferrovie dello Stato, in una nota.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Calabria
incidente mortale
PPN
Prima Pagina News
Roma Termini
treni
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it