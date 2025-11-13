Treni: caos a Roma Termini per incidente mortale in Calabria, ritardi fino a 8 ore

Fino a 8 ore di ritardo per quattro treni alla stazione Termini di Roma, a causa di un'interruzione della linea ferroviaria, dopo che stamani una persona è stata travolta da un treno a Praia a Mare, nel Cosentino. Il fatto è avvenuto questa mattina, verso le 08:30.

I treni coinvolti dal ritardo sono tre Frecciarossa e un Italo. Il nulla osta del magistrato alla ripresa della circolazione ferroviaria sulla tratta Battipaglia-Reggio Calabria è arrivato nel primo pomeriggio, alle 14:20.

“A causa di un investimento mortale verificatosi alle 8 di questa mattina a Praja, in Calabria, sulla linea Sapri-Paola, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata. I rilievi dell’Autorità Giudiziaria hanno richiesto la sospensione totale della circolazione fino alle 14.50, ora in cui i treni hanno ripreso a circolare gradualmente. L’interruzione ha comportato disagi per i treni provenienti dalla Calabria. I viaggiatori sono stati costantemente informati sia in stazione che a bordo treno”, ha spiegato Ferrovie dello Stato, in una nota.