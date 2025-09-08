Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 14:20
Rovello Porro (Co): scontro tra moto e auto su un rettilineo, muore 26enne
Rovello Porro (Co): scontro tra moto e auto su un rettilineo, muore 26enne

Dopo l'impatto, la moto ha preso fuoco. Ferito il 60enne che guidava l'auto.

Lunedì 08 Settembre 2025
Como - 08 set 2025

Dopo l'impatto, la moto ha preso fuoco. Ferito il 60enne che guidava l'auto.

Tre ragazzi sono morti in due incidenti stradali nel Comasco: a Rovello Porro, un ragazzo di 26 anni è morto ieri sera dopo che la sua moto si è scontrata con un'automobile lungo il rettilineo di via Vittorio Veneto. Dopo l'impatto, la moto è andata a fuoco. Il motociclista è morto quasi sul colpo.

Alla guida dell'automobile c'era un 60enne, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale Sant'Anna di Como. La dinamica dello schianto non è ancora chiara.

Questo è il secondo incidente stradale avvenuto nel Comasco durante il weekend: verso le 23:30 di sabato sera, un 17enne e un 20enne hanno perso la vita in via Mantero a Grandate, sul rettilineo che costeggia la Strada dei Laghi.

Sul posto si sono recati carabinieri, vigili del fuoco di Como e personale sanitario del 118, che hanno cercato di salvare i due ragazzi portandoli all'Ospedale Sant'Anna di Como, dove, però, sono arrivati senza vita. Anche in questo caso, la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

