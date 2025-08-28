Hai dimenticato la password? Clicca qui
San Benedetto Po (Mn): auto esce di strada e finisce nel Po, due morti
San Benedetto Po (Mn): auto esce di strada e finisce nel Po, due morti

A dare l'allarme l'autista di un tir, che ha visto l'incidente. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

(Prima Pagina News)
Giovedì 28 Agosto 2025
Mantova - 28 ago 2025 (Prima Pagina News)

A dare l'allarme l'autista di un tir, che ha visto l'incidente. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Tragedia stamani a San Benedetto Po, nel Mantovano, dove due persone sono morte dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, finendo oltre l'argine del Po.

A dare l'allarme è stato l'autista di un Tir, che ha assistito all'incidente mentre stava passando. Stando al suo racconto, l'auto avrebbe sbandato improvvisamente, finendo nel fiume.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Mantova. con squadre ordinarie e soccorsi acquatici. In loro supporto, sul posto sono giunti anche l'elicottero del reparto volo Emilia Romagna, con a bordo i sommozzatori del gruppo Lombardia, arrivati via terra da Milano.

Le due vittime, che sarebbero anziane, sono state recuperate dai sommozzatori, che hanno estratto i cadaveri dall'auto. In seguito, sono iniziate le operazioni per recuperare il mezzo finito nel fiume.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

