Sanità, Volpi (FdI): "Al Noc tre importanti novità"

“Il Nuovo Ospedale dei Castelli continua il suo processo di rinnovamento e di sviluppo nell’organizzazione e nella gestione dei servizi e del personale. Oggi è stato fatto un altro importante passo per permettere al nosocomio di raggiungere quel grado di eccellenza sanitaria per il quale è stato costruito e del quale il territorio dei castelli romani ha bisogno.

Questa mattina, infatti, alla presenza del Presidente Francesco Rocca e dell’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini, sono state presentate tre importanti novità: l’attivazione di nuovi posti letto nei reparti di Oncologia e Neurologia e il potenziamento del reparto di Medicina Nucleare che grazie a tecnologie all’avanguardia e personale specializzato permetterà al NOC di offrire prestazioni diagnostiche di altissima precisione.

Voglio ringraziare il Direttore Generale della ASL RM6 dott. Giovanni Profico e il direttore sanitario della ASL RM6 dott. Vincenzo Carlo La Regina per il continuo impegno con il quale stanno trasformando l’ospedale in un polo d’eccellenza in termini di terapie, personale e strumentazione. Da quando si è insediata la giunta Rocca il cambio di passo a livello sanitario è evidente e sono certo che continuerà per portare la sanità del Lazio ai livelli delle regioni più virtuose”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia On. Andrea Volpi Sindaco di Lanuvio