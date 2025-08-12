Savino (Mef): “Solidarietà alla Presidente Meloni e al Sottosegretario Ferro, attacchi vili"

"Il rispetto della persona e delle istituzioni è il fondamento del confronto civile. Per questo condanno con la massima fermezza i vili insulti e gli inaccettabili auguri di malattia rivolti sui social alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro.

Ad entrambe esprimo piena solidarietà. Attacchi di tale bassezza non appartengono alla cultura democratica e offendono anche chi, ogni giorno, affronta con coraggio gravi malattie".

Lo afferma Sandra Savino, Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze e Segretario regionale dí Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.