Scontro Meloni-De Luca: "Vada a lavorare", "Lavora tu, s.....a"

Scontro tra la premier, Giorgia Meloni, e il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.Durante una visita a Gioia Tauro per la firma dell'Accordo di Coesione tra il governo e la Regione Calabria, ha invitato De Luca a lavorare, piuttosto che manifestare. Il Governatore campano, infatti, oggi era in Piazza Santi Apostoli, a Roma, dove si è svolta una manifestazione contro l'Autonomia differenziata.La replica di De Luca non si è fatta attendere: “E’ intollerabile questo atteggiamento, centinaia di sindaci che stanno qua e che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione. Lavora tu, str..za“, ha detto.“Gli insulti che il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha rivolto al presidente Meloni sono inaccettabili e mortificanti per l’istituzione che lo stesso rappresenta”. Così la Vicecapogruppo di FdI alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli.“Questo linguaggio turpe e oltremodo violento – prosegue – rivela l’incapacità di una certa sinistra di portare avanti un confronto civile e democratico con chi non la pensa come loro. È doverosa una netta e tempestiva condanna di questi atteggiamenti aggressivi da parte di tutte le forze politiche, ma soprattutto da parte di chi rappresenta e milita nel partito di cui fa parte De Luca, in coerenza con la non violenza, verbale e fisica, che ogni giorno decanta affinché non rimanga solo uno slogan”.