Scuola, Floridia (M5S): "C'è bisogno di risorse, Valditara è il grande assente della politica italiana"

La scuola "ha bisogno di risorse. I casi di studenti al gelo in Sicilia sono emblematici di una situazione critica che riguarda tantissimi istituti. Nel 2020 con il governo Conte 2 in un solo anno abbiamo stanziato 10 miliardi per la scuola pubblica, e 9 miliardi per l'efficientamento energetico e per la messa in sicurezza sono previsti dal Pnrr".Così, ai microfoni del programma di La7 "Coffee Break", la capogruppo del M5S al Senato, Barbara Floridia."Questo governo, invece, in legge di bilancio ha programmato tagli per 4 miliardi e abbiamo ancora in mente i 10 miliardi tagliati dal centrodestra nel 2009 con l'allora ministra Gelmini e Giorgia Meloni alle politiche giovanili. Piuttosto che coinvolgere il mondo della scuola in polemiche ridicole, dalle armi agli stipendi differenziati, il governo tiri fuori i soldi per la scuola pubblica. Valditara è il grande assente della politica italiana", ha continuato.