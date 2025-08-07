Hai dimenticato la password? Clicca qui
Scuola, Sasso (Lega): "La sinistra ha gettato la maschera, vuole lezioni di educazione sessuale per bambini"
"I bambini, definiti 'piccole persone', per Pd, M5S e Avs dovrebbero essere obbligati ad ascoltare a scuola psicologi e sessuologi su fluidità sessuale, identità trans e superamento del binarismo sessuale".

(Prima Pagina News)
Giovedì 07 Agosto 2025
Roma - 07 ago 2025 (Prima Pagina News)

"I bambini, definiti 'piccole persone', per Pd, M5S e Avs dovrebbero essere obbligati ad ascoltare a scuola psicologi e sessuologi su fluidità sessuale, identità trans e superamento del binarismo sessuale".

"Durante quattro ore di audizione in Commissione Cultura della Camera, richieste dalle opposizioni, è emerso che per associazioni ed 'esperti' i genitori non sarebbero in grado di educare affettivamente i figli fin da piccoli, e dovrebbero intervenire esperti o attivisti con lezioni di educazione sessuale a partire dai 5 anni".

Così il deputato e capogruppo della Lega in commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Rossano Sasso.

"I bambini, definiti 'piccole persone', per Pd, M5S e Avs dovrebbero essere obbligati ad ascoltare a scuola psicologi e sessuologi su fluidità sessuale, identità trans e superamento del binarismo sessuale.

Gli insegnanti, secondo le associazioni chiamate in audizione dalla sinistra, andrebbero formati secondo una visione ideologica, ignorando i loro titoli di studio, master ed esperienze acquisite sul campo. Informare le famiglie sui progetti scolastici, principio basilare introdotto dai ddl Valditara e Sasso, lederebbe a loro dire diritto allo studio, pluralismo, Costituzione e democrazia.

Penso che oggi la sinistra abbia definitivamente calato la maschera, mostrando la volontà di sostituire mamme e papà con attivisti ideologizzati trans e lgbt di estrema sinistra. È quanto già fatto all'insaputa delle famiglie, svilendo il lavoro serio svolto sul tema da esperti non ideologizzati e soprattutto dai nostri docenti che non hanno bisogno di patenti di pedagogisti da parte del Pd e del M5S.

La comunità scolastica non ha bisogno di un'ideologia che, sotto la bandiera della lotta alle discriminazioni, impone una propaganda queer e gender che deve restare fuori dalle scuole", ha concluso Sasso.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

