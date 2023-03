Sport: a Roma il XVI International Nordic Walking Festival

E' stata presentata ieri, resentata oggi a Roma, nell’atmosfera magica dello Stadio di Domiziano, dove, a due passi da Piazza Navona, è ospitato anche il Museo dello Sport, la XVI edizione l’International Nordic Walking Festival.Il Nordic Walking, sport tanto diffuso e praticato nel Nord Europa, si è ormai consolidato anche in Italia tanto che da qualche anno è entrato ufficialmente a far parte delle discipline della Fidal e conta un sempre crescente numero di praticanti su tutto il territorio nazionale.Ogni anno la Scuola Italiana Nordic Walking organizza il Festival che nel 2023 avrà uno scenario straordinario: Roma con le sue vestigia storiche, architettoniche e culturali.Dal 10 al 12 marzo le strade e le piazze più belle di Roma saranno invase dal multicolore e multietnico popolo del Nordic Walking. Oltre 700 ‘camminatori’, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero (Francia, Spagna, Brasile), saranno protagonisti di una tre giorni indimenticabile. Il Festival torna nella Capitale dopo tredici anni (l’unica edizione romana risale al 2010).Sport, wellness ed inclusione si fonderanno nel pieno rispetto della filosofia della disciplina col doppio intento di offrire ai partecipanti uno straordinario momento di aggregazione e di regalare ai romani uno spettacolo insolito e coinvolgente capace di fare proseliti per il futuro avvicinando al Nordic Walking anche i neofiti.La XVI edizione dell’International Nordic Walking Festival è organizzato da RomaCammina e godrà del patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio e del Parco Regionale dell’Appia Antica, e coinvolgerà altre realtà che hanno fatto del benessere e dello sport per tutti la propria filosofia, come Sportcity e Komen Italia.Numerose le autorità intervenute al vernissage, tra le quali Alessandra Cazzola, direttrice tecnica di RomaCammina, organizzatrice della manifestazione romana, la Presidente di RomaCammina Donatella Masiero, il presidente della Scuola Italiana di Nordic Walking Claudio Slomp, il Presidente dell’Associazione Sportcity Fabio Pagliara, la "camminatrice" Alessandra Diberto, la responsabile delle Relazioni Esterne dell'Associazione Susan G. Komen Italia Laura Ausiello, il vice-presidente del CSI Roma Alessandro Pellas, la vice presidente dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica Giusy Fabio, il responsabile dello Stadio di Domiziano Matteo Tamburella.Un caloroso saluto agli organizzatori e ai partecipanti è arrivato dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato che ospiterà in Campidoglio una delegazione dei partecipanti, e dal presidente del Coni Lazio Riccardo Viola.Alessandra Cazzola, Direttrice Tecnica di RomaCanmina e organizzatrice del Fesitival, ha dichiarato: “Abbiamo cercato in tre giorni di concentrare il bello di questa città, tutto ciò che Roma può raccontare di sé. Inizieramo venerdì con partenza dallo Stadio Nando Martellini con una camminata urbana nelle cartoline di Roma, partiremo alle 18 per una Roma by night, con i luoghi più celebri.Il sabato mattina continueremo con la Regina Viarum, la via Appia, partiremo dalla cartiera Latina nel Parco Regionale dell'Appia Antica, dove sarà allestito anche un villaggio con tanto di mercatino equo e solidale. La domenica chiuderemo con un giro lineare lungo le mura della Capitale che chiuderà il Giro d'Italia che partì da Roma il 18 marzo 2021 e dopo novanta tappe si conclude simbolicamente lungo le Mura Aureliane.Arriveranno settecento persone da tutta Italia e da tutta Europa, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché le richieste superavano la possibilità di fargli vivere un'esperienza indimenticabile in questo Festival”.Claudio Slomp, Presidente della Scuola Italiana di Nordic Walking, ha detto: “La nostra è una realtà fortermente presente sul territorio italiano, con oltre ottocento tecnici che mettono in movimento ogni giorno centinaia di migliaia di persone di ogni età, con una visione della pratica sportiva moderna e accattivante. Questo appuntamento dimostrerà quanta passione c'è ormai nel nostro paese per questa disciplina che continua a crescere anno dopo anno”.Davvero suggestivo il programma che RomaCammina ha organizzato per rendere la partecipazione dei ‘camminatori’, che arriveranno così numerosi a Roma, un’esperienza unica e indimenticabile.La componente benessere e fitness della camminata nordica alla scoperta delle meraviglie della città by night, per cogliere le diverse sfumature di colore dei luoghi che raccontano Roma come se fossero delle vere e proprie cartoline. La città, all’ora in cui rallenta i ritmi e si concede allo stupore ed alla curiosità del camminatore che trova allo stesso tempo una ricca palestra a cielo aperto, stavolta sotto le stelle. Appuntamento dalle 18.30 allo stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, partenza alle 20.00 per una camminata di 8,5 km tra Castel S. Angelo e la Basilica di S. Pietro, piazza Navona, piazza del Campidoglio, via dei Fori Imperiali e Colosseo.12 km attraversando la storia lungo la Regina Viarum (l’Appia Antica). Da Orazio ad Antonio Cederna (appassionato difensore dell’Appia dalle speculazioni edilizie) ci si immergerà in alcuni dei punti più importanti e rappresentativi della storia urbana e sociale che ha vissuto questo parco e la “linea” che lo attraversa.Camminata da piazza del Popolo fino alla sede del Villaggio del Festival (l’ex Cartiera Latina) lungo le Mura Aureliane, la cinta muraria – lunga originariamente circa 19 km – costruita tra il 270 e il 275 d.C. dall’imperatore Aureliano per difendere Roma da eventuali attacchi dei barbari.Le belle atmosfere della XVI edizione dell’International Nordic Walking Festival saranno vissute in maniera coinvolgente dalla mattina di sabato 11 marzo nel Villaggio del Festival allestito nell’ ex Cartiera Latina, sede del Parco Regionale dell'Appia Antica via Appia Antica 42), per tutto il weekend vero e proprio quartier generale dei camminatori: qui sarà possibile visitare e fare acquisti tra gli stand della fiera del commercio equo e solidale, organizzato dalla Associazione Botteghe nel Mondo; ristorarsi nell’area food, gestito da Campagna Amica; e visitare gli spazi espositivi degli altri partner tecnici di RomaCammina.Nel contesto dell’International Nordic Walking Festival sarà possibile godere le bellezze di Roma grazie a visite guidate in alcuni dei luoghi iconici della Città Eterna (facoltative e a pagamento).1) Viaggio sul Tevere con battello a cura di L'altro Tevere2) Visita guidata di Cinecittà Studios a cura di Cinecittà si Mostra3) Visita guidata ai Musei Capitolini4) Visita alle Catacombe di S. CallistoIl Nordic Walking è una camminata naturale alla quale viene aggiunto l’utilizzo funzionale all’avanzamento di due bastoncini, che hanno la funzione di creare un vincolo sul terreno, permettendo alle braccia di realizzare una spinta, coinvolgendo i muscoli di tutto il corpo.Il Nordic Walking può essere a ragione considerato una delle attività sportive più complete in assoluto, alla portata di tutti e per tutte le età. Adottando una tecnica corretta e praticandolo con costanza, si riesce ad avere un elevato coinvolgimento muscolare ed un efficace lavoro cardiocircolatorio.Il Nordic Walking è un’attività sportiva sana e naturale che può essere praticata ovunque, durante tutto l’anno ed è adatto a tutti, dai bambini agli anziani. Si può camminare da soli o in compagnia, in silenzio o chiacchierando, si può camminare per poco tempo o per giorni interi.Partner istituzionali del XVI International Nordic Walking Festival sono: Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; Regione Lazio; Parco Regionale dell’Appia Antica.L'evento è realizzato con il patrocinio di: Centro Sportivo Italiano; Ente Nazionale Sordi; Fondazione Sportcity; Roma BPA; Tevere Day.Sponsor e partner: Associazione Botteghe Del Mondo; Campagna Amica; Elleci Pubblicità e Comunicazione; Acqua di Fiuggi; Fizan; Fondazione Artemisia; L’Altro Tevere; Mediafun Sportswear; Montura; Mr.Day; RR Trek; Superpedestrian Link; Museo dello Sport; Stadio di Domiziano.Associazioni e Comitati: Comitato Mura Latine; Nordic Wlaking Sordi Italia; Retake Roma; Street For Kids. Charity: Aisf; Kim; Susan Komen. Media Partner: Radio New Sound Level.