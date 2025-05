Calcio, Serie A, Simonelli: "Nel prossimo Campionato niente soste per Natale"

“Devo dire che è stata una serata avvincente, che non ricordavamo da anni. Quelli della mia età ricordano i tempi quando eravamo attaccati alla radiolina ad ascoltare ‘Tutto il Calcio minuto per minuto’. Ieri è stata un po’ la stessa sensazione”.

E' quanto ha detto il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, intervenendo ai microfoni del programma di Rai Radio 1 "Radio Anch’io Sport", in merito a quanto accaduto ieri sera, con nove partite che si sono disputate in contemporanea e i verdetti principali che devono ancora essere decisi.

Dopo aver confermato che il calendario della prossima stagione di Serie A sarà svelato il 6 giugno, Simonelli ha anticipato che “giocheremo il weekend prima di Natale (21-22 dicembre) e quello dopo (27-28). Primo weekend del 2026 il 3-4 gennaio, quindi non ci saranno soste. Il calendario è super intasato, abbiamo una quantità di impegni internazionali, per cui oggi riuscire a fare delle soste natalizie non è più possibile. Giocheremo anche il giorno di Pasqua probabilmente. Per la Supercoppa, speriamo di non giocarla a dicembre. Se, come ci auguriamo, l’Inter dovesse vincere la Champions dovrà giocare la Coppa del mondo per Club Fifa e la nostra Supercoppa slitterebbe a gennaio. Fino al 31 maggio quindi non sapremo quando collocarla”.

Durante la terza giornata, il Napoli ha ospitato il Parma, mentre ieri è avvenuto il contrario: una stranezza dovuta al calendario. “Sarà ancora asimmetrico. Come tutti gli esperimenti, ci sono sempre delle cose da aggiustare e terremo conto di qualche incongruenza che si è creata”, ha ammesso Simonelli.

Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha preparato un protocollo per i rinvii nel caso in cui dovessero verificarsi delle emergenze: “Le partite dovranno essere recuperate nella prima data utile possibile. Su poi quale sia questa prima data utile dipende dal tipo di evento. Questa sarà la regola e la dovremo seguire in tutti i casi. Magari all’inizio scontenterà qualcuno. Ma se le regole si sanno prima, magari si criticano ma poi si accettano”.

In merito alla Coppa Italia e all'idea che le squadre piccole possano giocare i primi turni in casa di quelle grandi, Simonelli ha ricordato che “non è previsto questo cambio di format”. "La Coppa Italia sta acquisendo sempre di più grande valore. La finale di Roma è stata uno spettacolo", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la sede dell’eventuale spareggio scudetto Napoli-Inter, ha concluso Simonelli, "da regolamento si dovrebbe giocare a Milano, ma ovviamente non si può. Roma sarebbe l’unica sede possibile”.