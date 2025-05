USA: Via libera di Trump alla fusione tra US Steel e Nippon Steel

“Sono orgoglioso di annunciare che, dopo lunghe considerazioni e trattative, la US Steel rimarrà in America e manterrà la sua sede centrale nella grande città di Pittsburgh”. Lo ha dichiarato il presidente USA Donal Trump sul suo profilo del social Truth Social. “Per molti anni, il nome 'United States Steel' è stato sinonimo di grandezza, e ora lo sarà di nuovo” - ha aggiunto. “Questa sarà una partnership pianificata tra la United States Steel e la Nippon Steel, che creerà almeno 70mila posti di lavoro e aggiungerà 14 miliardi di dollari all'economia statunitense”. “La maggior parte di questo investimento avverrà nei prossimi 14 mesi”. “Si tratta del più grande investimento nella storia della Pennsylvania”. “Le mie politiche tariffarie garantiranno che l'acciaio tornerà ad essere, per sempre Made in America. Dalla Pennsylvania all'Arkansas, dal Minnesota all'Indiana, il Made in America è tornato”. “Vi rivedrò tutti alla US Steel di Pittsburgh venerdì 30 maggio – ha cocluso - per un grande raduno”. Alla fine Trump si è congratulato con tutti. Quueste le dichiarazioni rilasciate ieri, venerdì 23 maggio 2025, dopo aver autorizzato la fusione tra US Steel e Nippon Steel e dopo che la precedente offerta dell'acciaieria giapponese di acquisire la rivale statunitense era stata bloccata per motivi di sicurezza nazionale. Le azioni di US Steel sono aumentate di oltre il 20%, chiudendo a 52,01 dollari ad azione dopo l'annuncio di Trump. Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, dal canto suo, ha accolto congiubilo l'accordo, affermando di aver collaborato con i leader locali, statali e federali per ottenere l'accordo migliore possibile e per mantenere la sede centrale della US Steel a Pittsburgh, per salvaguardare i posti di lavoro e dare un futuro all'industria siderurgica dello Stato.