Sport su ghiaccio, pattinaggio di figura: gli impegni degli azzurri tra Junior Grand Prix, Nepela Memorial e Campionato Italiano Elite

Prende il via da domani un lungo ed intenso fine settimana che vedrà impegnati su più fronti molti dei più importanti pattinatori italiani. A Danzica, in Polonia, scatta giovedì la sesta tappa stagionale di Junior Grand Prix che vedrà ai nastri di partenza quattro atleti tricolori: la coppia di artistico formata da Irina Napolitano ed Edoardo Comi (Icelab) e il tandem della danza formato da Vittoria Petracchi e Daniel Basile (Accademia del Ghiaccio).Per Napolitano-Comi – reduci dall’ottimo 6° posto della scorsa settimana a Budapest all’esordio nel circuito internazionale con il miglior piazzamento italiano dai tempi di Cernuschi-Ambrosini (2013) e il più alto punteggio tricolore di sempre al debutto in campo juniores (131.75) – la possibilità di confermare l’ottimo stato di forma messo in mostra in Ungheria.Prima volta nello Junior Grand Prix invece per Petracchi-Basile, rispettivamente classe 2010 e 2006, allenati a San Donato Milanese da Federica Bernardi.A Bratislava, in Slovacchia, nel quarto appuntamento delle ISU Challenger Series, prima uscita stagionale per Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) che qui trionfò lo scorso anno cogliendo il primo successo nel circuito cadetto della International Skating Union.Al femminile spazio invece per Lara Naki Gutmann (Fiamme oro), quinta al recente Lombardia Trophy e di ritorno sul ghiaccio dove lo scorso anno ottenne il miglior piazzamento in carriera in una tappa di ISU Challenger Series con un prestigioso secondo posto.Al Palatazzoli di Torino prevista infine la prima tappa del Campionato Italiano Elite con la partecipazione speciale dei campioni nazionali tra le coppie di artistico Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab).In ambito femminile, fari puntati sulle sorelle Joos, che da questa stagione difenderanno i colori azzurri. La diciassettenne Sarina prenderà parte all’evento senior, mentre la quindicenne Noemi gareggerà in categoria juniores.