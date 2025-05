Calcio: presentato il 42esimo Torneo Beppe Viola

Su il sipario sulla 42esima edizione del Torneo Beppe Viola, presentato ufficialmente nella mattinata di martedì 6 maggio in una location senza precedenti: la Sala Conferenze dello Stadio Olimpico di Roma.

Evento organizzato in grande stile con le presenze in sala di tutte le società partecipanti, che quest'anno saranno 44, un vero e proprio record per la manifestazione, e gli interventi delle istituzioni e di grandi campioni del passato.

Apertura, doverosa, nel ricordo di Massimo Testa, presidente del Tor di Quinto, che ci ha lasciato proprio a poche ore dall'inizio della presentazione.

Applausi da parte di tutti i presenti per uno dei volti più iconici del nostro calcio.

Poi, con l'attenta mediazione di Filippo Minichino, direttore generale dell'Associazione Beppe Viola, il via ufficiale con il primo discorso dell'ideatore della kermesse e presidente del Beppe Viola Raffaele Minichino.

Dopo la visione di un filmato di riepilogo dell'ultima edizione del Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola, appuntamento che affianca il torneo da sempre, hanno portato il loro saluto Ruggero Alcanterini, presidente del Comitato Fair Play e premiato nella prima storica edizione, Andrea Ruggeri, membro della giunta Coni Lazio in rappresentanza del neo-presidente Alessandro Cochi, l'avvocato Leone Grossi, membro della segreteria dell'assessorato allo sport della Regione Lazio (in rappresentanza dell'assessore Elena Palazzo) e Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina e da sempre vicina a tutte le cause del Beppe Viola.

Intermezzo con la visione degli highlights della finalissima della 41esima edizione del Torneo, vinta dall'Accademia Frosinone, che lo scorso anno e' stata autrice di uno storico double portandosi a casa anche il trofeo del Beppe Viola Junior.

Dopo la proiezione di un video messaggio di augurio alle squadre da parte di Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina attualmente fermo ai box, al tavolo della presentazione non potevano mancare i saluti di tre grandi ex calciatori quali Giuseppe Giannini, Bruno Giordano e Massimo Piscedda, che hanno ricordato a tutti lo spirito di questa manifestazione, sensibilizzando le societa' al rispetto delle regole e dell'avversario.

Immancabile il ricordo di Benito Manzi, storico selezionatore della Top 11 Beppe Viola che ci ha lasciato nel febbraio del 2024.

Importante intervento anche di Daniele Stazi, presidente del CRA Lazio, che ha voluto focalizzare l'attenzione sul problema arbitri, chiedendo a tutti il rispetto per la figura arbitrale.

Prima di svelare i gironi, breve saluto anche di Riccardo Torquati, presidente della FIFS (Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport), da quest'anno tra i patrocini istituzionali della 42esima edizione.

Poi spazio al nuovo sponsor tecnico, la Rever, che quest'anno fornirà materiale tecnico al torneo e che prima dell'inizio della presentazione ha voluto omaggiare tutti di alcuni gadget a tema Beppe Viola.

Tanti i media partner dell'edizione Rete Oro, Sport In Oro, Corriere dello Sport, Radio Radio, Mysp con un occhio di riguardo a Live Sport Academy, che quest'anno riprenderà tutte le partite con dirette integrali fruibili sui canali social ufficiali.

Infine, svelati gli otto gironi del Torneo Beppe Viola, con 28 squadre già pronte a cominciare a cui se ne uniranno altre 4 provenienti dai quattro gironi preliminari che prenderanno il via il prossimo 12 maggio.

Tutte le province del Lazio saranno rappresentate e ad ospitare la kermesse saranno ben 11 impianti tra i più rinomati della nostra regione, con il 'Francesca Gianni' di San Basilio scelto come teatro della finalissima.

Prima della chiusura spazio anche al Torneo Beppe Viola Junior, giunto quest'anno alla nona edizione, con l'organizzazione di Sport in Tour del presidente Giampaolo Morsa, che a sua volta vedrà 44 squadre coinvolte divise in 11 gironi, svelati anch'essi nella giornata di martedì.

In chiusura tutti hanno avuto la possibilità di accedere allo stadio dalla Tribuna Monte Mario dove hanno potuto scattare un ricordo di questa giornata, storica per il Torneo Beppe Viola.

Insomma, la corsa per assicurarsi un posto alla finalissima del prossimo 19 giugno è cominciata, siamo pronti ad un altro intenso finale di stagione targato Torneo Beppe Viola.