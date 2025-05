Starmer incontra il capo di Stato albanese a Tirana

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha incontrato oggi 15 maggio 2025, il Presidente della Repubblica d'Albania, Bajram Begaj, nel corso della sua visita ufficiale in Albania. Lo afferma una nota di Downing Street. Starmer ha iniziato riflettendo sulla sua visita al porto di Durazzo, effettuata in mattinata per constatare la stretta collaborazione tra UK e Albania nella lotta alla criminalità organizzata. Secondo il Primo Ministro di Sua Maestà, le relazioni bilaterali, in tutti gli ambiti, dalla difesa e sicurezza al commercio, alla migrazione e alla crescita economica, stanno fortemente crescendo. I 2 leader hanno discusso del loro fermo sostegno all'Ucraina e della necessità di preservare la pace e la sicurezza in Europa. A proposito del vertice dei Balcani occidentali che si terrà a Londra in autunno, Starmer ha affermato che offrirà l'opportunità di discutere in che modo l'UK potrebbe ulteriormente sostenere la regione nell'affrontare le sfide comuni. In un mondo più incerto, i leader hanno concordato che il dialogo e la diplomazia devono essere la risposta per risolvere le tensioni regionali.