Teatri chiusi: "Romeo e Giulietta" con Gassman - Pagliai debutta in streaming per apertura stagione Teatro Goldoni Venezia

Il Covid-19 non ferma l’amore per il palcoscenico. E così, dopo l’ultimo Dpcm che sospende le attività dei teatri, quella che doveva essere la prima nazionale di Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore, di Babilonia Teatri con Ugo Pagliai e Paola Gassman, per l’apertura di stagione del Teatro Goldoni di Venezia il 29 ottobre, debutta in streaming sabato 31 ottobre.La nuova coproduzione del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano e Estate Teatrale Veronese, sarà disponibile a partire dalle 19.oo fino alle 24.oo di sabato su Backstage la piattaforma digitale del Teatro Stabile Veneto completamente gratuita e interattiva nata durante i mesi di lockdown.Con lo sguardo profondo e irriverente che da sempre li caratterizza, Babilonia Teatri inquadra il grande classico shakespeariano con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile, a teatro e nella vita, come Ugo Pagliai e Paola Gassman. Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano due attori che nella vita sono una coppia da più di cinquant’anni le rende ancora più commoventi e profonde. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l'intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona. L’età di Romeo e Giulietta cambia, ma il binomio Amore e Morte su cui si basa il capolavoro rimane invariato.Completamente gratuita per gli utenti, a cui viene richiesta la registrazione nella fase del primo accesso, con un layout moderno e intuitivo la piattaforma del Teatro Stabile del Veneto offre al pubblico la possibilità di interagire con i contenuti digitali esprimendo il proprio gradimento con like, commenti e creando playlist personalizzate.Durata 1h 40’ senza intervalloRomeo e GiuliettaUna canzone d’amoredi Babilonia Teatrida William ShakespeareconPaola GassmanUgo PagliaiEnrico CastellaniValeria RaimondiFrancesco ScimemiLuca Scottonproduzione Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano, Estate Teatrale Veronese