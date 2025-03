Think Cattleya, Hdrà Adv e Omd insieme on air per "Roma Abbraccia il Mondo"

In onda una campagna televisiva di 30’’, nata dal lavoro sinergico di HDRÁ ADV, Think Cattleya e OMD, che si concentra esclusivamente sulla sfera sociale: il nuovo spot “Roma abbraccia il mondo” mostra con grande intensità la Capitale come punto d’incontro globale e simbolo di accoglienza. Migliaia di pellegrini, turisti e cittadini condividono quotidianamente un’esperienza di fede e scoperta attraversando strade, piazze, monumenti, percorsi storici e artistici, fino a giungere al cuore pulsante della spiritualità: Piazza San Pietro, spazio in cui risplendono i colori distintivi della campagna che abbracciano simbolicamente tutto il mondo. La campagna verrà trasmessa per due settimane sulle principali emittenti nazionali, con oltre 1.570 passaggi.

La strategia di comunicazione del Giubileo 2025 si sviluppa in due fasi ben definite. La prima, di natura valoriale, punta a raccontare il senso più profondo dell’evento attraverso una narrazione emozionale che mette al centro il viaggio, sia fisico che spirituale. Nella seconda fase, la comunicazione diventerà più pratica e territoriale, con un focus su mobilità e viabilità per supportare al meglio l’esperienza dei visitatori.

Martino Benvenuti, General Manager ed Executive Producer Think Cattleya spiega l’attività di produzione intorno a questo spot: “Contribuire a questo lavoro ci gratifica profondamente. Think Cattleya investe, produce e collabora con Roma, una città per noi molto importante, a cui siamo grati per averci scelto come riferimento. In “Roma abbraccia il mondo” abbiamo voluto evidenziare la maestosità degli imponenti monumenti della Capitale, fino a giungere all’anima dello spot: Piazza San Pietro. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto in collaborazione con l’Agenzia HDRÁ ADV e OMD, con cui condividiamo i valori dell’inclusività e l’importanza della condivisione”

Barbara Sarica, Direttrice Generale HDRÁ ADV commenta: “È stato un progetto ambizioso, realizzato in tempi stretti grazie a un lavoro di squadra efficace e armonioso con il Tavolo della Comunicazione del Giubileo. Un impegno condiviso che ha dato vita a una campagna capace di coniugare emozione, informazione e partecipazione.”

Francesca Costanzo, Managing Director di OMD, commenta: “Sedersi ad un tavolo di lavoro così importante, per un evento eccezionale come il Giubileo, con partner che condividono i nostri valori e la nostra visione è per noi motivo di grande prestigio. Questo incarico oltre a renderci estremamente orgogliosi, certifica la forza di OMD come punto di riferimento del media nella capitale. Questo è solo un primo capitolo della collaborazione con Roma Capitale, HDRÁ ADV e Think Cattleya e siamo entusiasti di poter raccontare insieme le emozioni di chi vivrà Roma in questo anno straordinario.”