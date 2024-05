Ucraina, Tajani: "Non manderemo soldati italiani a combattere"

"Abbiamo sempre detto che noi non siamo in guerra con la Russia e quindi non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina".

Così il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Reggio Calabria, replica ad una domanda in merito alle dichiarazioni del Presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui, se Mosca dovesse sfondare, sarebbe necessario l'invio di truppe.

"Noi difendiamo il diritto dell'Ucraina ad essere uno Stato indipendente. Ma non siamo, lo ribadisco, in guerra con la Russia. La nostra posizione è sempre questa. Non abbiamo mai cambiato idea. Noi difendiamo la libertà, l'indipendenza, ma stiamo lavorando per costruire la pace", ha continuato il Vicepremier.