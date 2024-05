Usa: manifestazioni pro-Palestina, sgomberato il campus della Ucla

La Polizia ha sgomberato il campus dell'Università della California di Los Angeles (Ucla), dove da giorni era in corso una protesta in favore della Palestina.

Il giornalista della Cnn Josh Campbell ha riferito che i poliziotti hanno sgomberato l'accampamento e stanno identificando i manifestanti, per caricarli sugli autobus. I poliziotti della California Highway Patrol erano stati allertati da alcuni responsabili universitari circa tre ore fa.

Sempre la Cnn ha riferito che i poliziotti hanno sparato alcuni proiettili, forse di gomma, contro i manifestanti. La polizia, inoltre, ha arrestato decine di persone, legando i loro polsi con le fascette.

Prima di iniziare lo sgombero del campus, gli agenti avevano chiesto più volte ai manifestanti di disperdersi. Oltre un migliaio di persone si sono radunate in sostegno alla protesta per la Palestina. Gli studenti sono stati avvertiti che chi volesse lasciare la manifestazione potrebbe essere arrestato. I manifestanti si sono seduti sui gradini del campus, al di fuori della zona dove sono state allestite delle tende, e hanno iniziato a intonare canti, oltre ad ascoltare vari oratori.

Secondo quanto emerge dalle immagini delle telecamere, alcuni hanno distribuito occhiali ed elmetti, e hanno anche allestito punti di assistenza medica. Nelle vicinanze, invece, si è radunato un piccolo gruppo di studenti in favore di Israele, muniti di magliette e cartelli.

Negli Stati Uniti ci sono il diritto a “protestare pacificamente” e la “libertà di parola”, ma c'è anche lo Stato di diritto. Così il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “In una società civile deve prevalere l’ordine”, in America c’è “il diritto alla protesta, ma non il diritto al caos“, ha detto Biden, per poi riaffermare la condanna dell’antisemitismo, equiparandolo all'islamofobia. “Minacciare e intimidire le persone non è una protesta pacifica, è contro la legge”, ha aggiunto, in riferimento ai casi di antisemitismo verificatisi in vari campus universitari.

Sarà inviata la Guardia Nazionale? “No”, ha replicato Biden. Le manifestazioni cambieranno la sua politica sul Medio Oriente? “No”.

All'Università dell'Arizona è stato fatto, dalle Forze dell'Ordine, un “uso minimo” di palline di spray pepe e proiettili di gomma. Lo ha detto il presidente della Facoltà Robert C. Robbins, in una nota. “Centinaia di manifestanti e contro-manifestanti si sono radunati in Park Avenue, creando un ambiente instabile”, ha dichiarato Robbins. “Le forze dell’ordine non avevano altra scelta se non quella di adottare misure significative” dopo che i manifestanti avevano fatto alcune “azioni pericolose” mentre i funzionari stavano tentando di disperderli. Secondo quanto fa sapere l'Università, non ci sono feriti gravi.

Secondo quanto riferisce la Cnn, che cita la stazione televisiva Wmur, molte persone sono state arrestate anche al Dartmouth College, nel New Hampshire, durante una protesta per la Palestina. I manifestanti sono stati allontanati dalla polizia dalla folla riunita sul Dartmouth Green e li ha bloccati usando delle fascette.

La polizia, fa sapere il Dipartimento di Sicurezza alla Cnn, è intervenuta per “attività illegali e su richiesta delle forze dell’ordine locali”. “Tutte le persone prese in custodia sono sotto processo da parte del Dipartimento di Polizia dell’Università del New Hampshire e del Dipartimento di Polizia di Hanover”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento per la Sicurezza del New Hampshire, Tyler Dumont.

Ai microfoni della Cnn, l'Università del New Hampshire ha dichiarato che negli ultimi sei mesi ci sono state almeno sette proteste studentesche pacifiche nel campus.