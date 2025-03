Vance è arrivato in Groenlandia: "Qua fa un freddo di m..."

Il Vicepresidente degli Stati Uniti, J. D. Vance, e sua moglie, sono atterrati alla base militare americana di Pituffik, nel nord ovest della Groenlandia.

Subito dopo il suo atterraggio e lo sbarco, Vance ha dato la sua prima impressione sul territorio davanti ai soldati, lasciandosi andare ad un'espressione quantomeno colorita: "Qui fa un freddo di m...". Poi è riuscito a riprendersi aggiungendo che il volo è stato "davvero bello", "sopra alcuni punti belli", per poi evidenziare di essere il primo Vicepresidente a visitare la Groenlandia.

"L'amministrazione Trump è davvero interessata alla sicurezza dell'Artico. Come tutti sapete, è un grosso problema, e diventerà ancora più grande nei prossimi decenni", ha aggiunto Vance, citato dai media americani. Insieme a Vance e alla moglie ci sono anche altri funzionari Usa.

"La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo". Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La Groenlandia, ha ripetuto, deve essere sotto il controllo di Washington per "la pace nel mondo", "Non stiamo parlando di pace per gli Stati Uniti. Stiamo parlando di pace nel mondo. Stiamo parlando di sicurezza internazionale", ha proseguito.