Vaticano: Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli

Papa Francesco è ricoverato da questo pomeriggio al Policlinico Gemelli. A renderlo noto è la Sala Stampa Vaticana.“Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”, fa sapere il Direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.Stamani, il Pontefice ha preso parte all'udienza generale, ed era parso molto sereno, mentre girava con la papamobile - e con la carrozzina, che usa per il persistente dolore al ginocchio - insieme a cinque bambini, conduceva la catechesi e sorrideva con i vescovi al momento del bacio della mano e della foto di gruppo.Era parso affaticato solo nel momento in cui è risalito sulla papamobile per tornare a Santa Marta, dove avrebbe accusato un malore.La notizia del ricovero del Santo Padre, diramata alle 16.09, ha fatto il giro del mondo."La presidenza della Cei, a nome dei vescovi italiani, esprime vicinanza a Papa Francesco, dal pomeriggio di oggi (29 marzo) al Policlinico universitario Agostino Gemelli, assicurando la preghiera corale delle Chiese in Italia. Nell'augurare al Santo Padre una rapida ripresa, la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti", fa sapere la Cei in un comunicato.Dopo la notizia del ricovero è iniziato anche il rincorrersi delle ipotesi circa la causa, perchè è parso evidente che i "controlli" fossero un modo per non creare troppo allarme. Il Santo Padre, infatti, aveva in programma di registrare una puntata di "A Sua Immagine" con Lorena Bianchetti, quando si è sentito male."Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera.Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera", ha precisato Bruni in serata con un secondo comunicato.