Aggiornato alle 11:55
Venezia, manifestazione per Gaza alla Mostra del Cinema: migliaia in piazza per la pace
a soli € 3,00
Venezia, manifestazione per Gaza alla Mostra del Cinema: migliaia in piazza per la pace

Venezia, in migliaia alla Mostra del Cinema per Gaza.

(Prima Pagina News)
Domenica 31 Agosto 2025
Roma - 31 ago 2025

Venezia, in migliaia alla Mostra del Cinema per Gaza.

Ieri oltre 10.000 persone hanno invaso le strade del Lido di Venezia per accendere i riflettori della Mostra del Cinema sulla tragedia in Palestina. Il corteo, partito da Santa Maria Elisabetta, ha attraversato i punti nevralgici dell’isola fino a raggiungere il Palazzo del Cinema, portando dentro la kermesse la voce di Gaza.

All’iniziativa hanno aderito più di 250 organizzazioni e oltre 450 firme provenienti dal mondo del cinema e della cultura, unite nel chiedere lo stop al genocidio, la fine dell’occupazione israeliana, il blocco del sostegno politico e militare a Israele e lo sblocco immediato degli aiuti umanitari verso la Striscia.

Il pomeriggio si è colorato con centinaia di aquiloni che hanno sorvolato la spiaggia del Lido nell’iniziativa “Volare oltre l’assedio”, ispirata ai versi del poeta palestinese Refaat Alareer, ucciso a Gaza nel 2023. Il corteo ha inoltre espresso piena solidarietà alla Global Sumud Flotilla, la flotta dal basso in partenza oggi verso Gaza per rompere l’assedio e portare aiuti concreti.

Alla luce della partecipazione straordinaria e del peggioramento della situazione in Palestina, le realtà promotrici annunciano un’assemblea pubblica per venerdì 19 settembre, per continuare a mobilitarsi contro il genocidio e per la liberazione della Palestina.


