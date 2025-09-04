Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:20
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Zafferano dell'Aquila Dop, Sindaco di Navelli: "Serve più sostegno ai piccoli agricoltori"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Zafferano dell'Aquila Dop, Sindaco di Navelli: "Serve più sostegno ai piccoli agricoltori"

Il Vicegovernatore abruzzese Imprudente: "Pronti a sostenere ulteriormente questa eccellenza".

(Prima Pagina News)
Giovedì 04 Settembre 2025
L'Aquila - 04 set 2025 (Prima Pagina News)

Il Vicegovernatore abruzzese Imprudente: "Pronti a sostenere ulteriormente questa eccellenza".

"Lo zafferano DOP dell'Aquila rappresenta non solo una spezia di assoluta eccellenza, ma il riscatto delle aree interne e la dimostrazione che anche qui si può fare economia, nel solco di una tradizione secolare: la politica nazionale e regionale, le istituzioni a tutti i livelli, devono aiutarci dunque in questa sfida, che passa per l'aumento della produzione, l'incremento della promozione per la conquista di nuovi mercati e target, il sostegno ai piccoli agricoltori e il ricambio generazionale".

E' l'appello lanciato da Paolo Federico, sindaco di Navelli e presidente del Gruppo di Azione locale (Gal) Gran Sasso-Velino, alla vigilia del primo appuntamento con le celebrazioni del ventennale del riconoscimento della Denominazione di origine protetta.

Domani, alle 17:30, in piazza San Pelino a Navelli, le celebrazioni inizieranno con il seminario "Lo Zafferano dell'Aquila Dop: vent'anni di storia, economia, cultura e identità".

Seguiranno gli show cooking, con preparazione e degustazione di piatti a base di zafferano, che verranno preparati dai cuochi dell'Unione Regionale Cuochi d'Abruzzo, martedì 9 settembre a San Pio delle Camere e venerdì 12 settembre a Barisciano. Infine, venerdì 19 settembre, a L'Aquila, si terrà il convegno "Lo Zafferano dell'Aquila Dop: tra tradizione e innovazione".

Lo zafferano, conosciuto anche come "oro rosso", al momento, è coltivato da circa novanta produttori in 13 comuni dell'Aquilano, che producono all'incirca 30-40 chilogrammi l'anno, seguendo una rigida disciplina.

Si tratta di un prodotto unico al mondo per le sue proprietà e qualità organolettiche, ma dal terremoto del 2009 ha subìto una diminuzione della produzione e, come succede anche ad altri prodotti di nicchia, è diventato più difficile da vendere.

Nel frattempo, il Vicegovernatore della Regione Abruzzo, con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, ha raccolto l'appello di Federico: "La qualità dello zafferano dell'Aquila DOP è assoluta - ha detto-, certificata da analisi, ricerche e studi, è un prodotto che per secoli è stato volano economico di questo territorio, con una produzione, ai tempi d'oro, nell'ordine dei quintali, con mercanti che arrivavano da ogni dove ad accaparrarselo.

La Regione Abruzzo è pronta a sostenere ulteriormente questa eccellenza, questo valore identitario, facendo leva proprio sul sistema che ruota intorno alle DOP, con finanziamenti mirati alla promozione e alla valorizzazione, tenuto conto che l'assessorato già finanzia il Gal, che a sua volta sostiene le piccole e piccolissime aziende e i nostri preziosi prodotti di nicchia. Lo zafferano avrà sempre più un posto di primo piano nelle azioni di internazionalizzazione".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

L'Aquila
PPN
Prima Pagina News
Zafferano
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.