"125 miglia per un respiro": in kayak lungo l'Adriatico per la ricerca sulla fibrosi cistica

180 km in kayak lungo tutto il Mar Adriatico per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fibrosi cistica e riaffermare l'importanza dell'attività fisica come terapia fondamentale per migliorare la funzionalità respiratoria nei pazienti affetti da questa malattia genetica.

È l'obiettivo di "125 miglia per un respiro", l'iniziativa promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (Lifc) e realizzata da Alessandro Gattafoni, paziente marchigiano affetto da fibrosi cistica.

Partito da Civitanova Marche, Gattafoni ha attraversato l'Adriatico in 20 e 16 minuti, arrivando fino a Sebenico, in Croazia.

"È stata una traversata difficile, con condizioni meteo non perfette, ma abbiamo scelto la soluzione migliore per portarla a termine con sicurezza - ha detto Gattafoni -. Ho voluto spingere fin dall'inizio sia perché volevo fare un buon tempo ma soprattutto perché morivo dalla voglia di toccare la terra croata e di farlo grazie alle mie sole forze! Attraversare il mare è sinonimo di difficoltà, la stessa difficoltà che i pazienti affetti da fibrosi cistica e in modo particolare gli 'orfani di cura' attraversano tutti i giorni".

Realizzata grazie al contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals, l'edizione 2025 di questa iniziativa intende porre attenzione su tutte quelle persone con fibrosi cistica che oggi, in Italia, sono 'orfane di cura', cioè non possono ancora usufruire dei nuovi farmaci in commercio per la cura della malattia, a causa della loro mutazione genetica.

L'impresa condotta da Gattafoni sarà celebrata domenica a Civitanova Marche, con un evento.