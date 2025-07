Arte, Roma: la mostra di Davide Cufaro Petroni, un viaggio visivo nella città di Istanbul attraverso le sue opere

Palazzo Valentini a Roma ha ospitato, lunedì 28 luglio, il vernissage della mostra d’Arte "My Name is East, My Name is West". Un evento patrocinato dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale che ha illuminato le opere di Davide Cufaro Petroni, offrendo agli ospiti un'immersione profonda nelle atmosfere della vibrante città di Istanbul.

L'esposizione, aperta al pubblico dal 29 luglio all'11 agosto (tutti i giorni, escluso sabato e domenica, dalle 10:00 alle 19:00), si configura come un percorso visivo unico, dove i disegni raffinati dell'artista raccontano le mille sfaccettature di Istanbul. Ogni opera è arricchita da poesie scritte dallo stesso Cufaro Petroni, capaci di rendere il viaggio immaginario ancora più suggestivo e accattivante.

Visitare "My Name is East, My Name is West" non è solo un'occasione per ammirare l'arte, ma un'esperienza sensoriale completa. Oltre alle eleganti illustrazioni, i visitatori possono immergersi in un video inedito che narra la storia di Istanbul attraverso immagini evocative, didascalie esplicative e i suoni inconfondibili della sua musica tradizionale. Allestito in una sala dedicata, questo cortometraggio invita lo spettatore a accomodarsi, come in una sala cinematografica, per lasciarsi ammaliare dalla metropoli, quasi a volerlo attrarre e invogliare a intraprendere un viaggio in questo luogo incantato, o a far riaffiorare dolci ricordi in chi ha già avuto la fortuna di conoscerlo.

L'iniziativa “My Name is East, My Name is West” è stata curata da Spazio Art D’Or, un’Associazione votata alla promozione delle Eccellenze del Made in Italy nei campi dell'Arte, del Design, dei Gioielli e della Moda, fondata da Marina Corazziari, Jewels Designer; dall’architetto Guido Corazziari e dal Couturier Gian Piero Cozza, e Promossa dal Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Antonio Giammusso, con l'organizzazione di Marina Corazziari e Gisella Peana, quest'ultima anche responsabile dell'ufficio stampa. Partner prezioso dell’evento è stato "Cultura e Armonia", associazione senza scopo di lucro dedicata al sostegno delle arti, della cultura e della formazione nel territorio pugliese, costituita dal visionario imprenditore Emanuele Ventura e da Giovanna Giannandrea.

Davide Cufaro Petroni ha vissuto a Istanbul per diciassette anni, un periodo che lo ha profondamente sedotto e ha ispirato la sua creatività. Con la sua matita, l'artista racconta quella che un tempo fu Costantinopoli e, prima ancora, Bisanzio: una città dalla storia millenaria e affascinante, crocevia di culture e imperi. La sua posizione strategica, a cavallo tra due continenti (Europa e Asia) e due mari (il Mar Nero e il Mar di Marmara), l'ha resa un centro di potere e commercio di inestimabile valore per millenni.

Oggi, Istanbul si presenta come una metropoli vivace e dinamica, con una popolazione che supera i 15 milioni di abitanti. È una città che abbraccia il suo passato glorioso pur guardando al futuro con determinazione. Passeggiando per le sue strade, si possono ammirare le vestigia di imperi che si sono succeduti, dalle antiche mura bizantine alle maestose moschee ottomane, dai sontuosi palazzi ai brulicanti mercati. È un luogo dove Oriente e Occidente si incontrano e si fondono, creando un'atmosfera unica e inconfondibile. Ed è proprio questa essenza, fatta di angoli suggestivi, volti enigmatici e magnifiche coreografie culturali che danzano tra Oriente e Occidente, che si ritrova magnificamente catturata nei quadri di Cufaro Petroni.

Il vernissage ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui Enzo Giuliano, Vice Procuratore Onorario della Repubblica; PaolaTamburino, Alto Funzionario Ambasciata Americana; il regista Rossano Giuppa; l’architetto Isabella Ciraci Altamura; l'attore Pietro Romano; la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, reduce dalle recenti nozze con il noto ematologo Giuseppe Velardi. Presenti anche la Principessa Conny Caracciolo, l'opinionista Jolanda Gurreri, l'economista Enea Franza, il Maestro hair stylist Sergio Valente, il noto look maker Sergio Tirletti e la Principessa Soraya D'Afghanistan.

Non poteva mancare un tocco fashion con i mantelli di seta rosso e verde ispirati alla bandiera turca firmati dalla stilista Sladana krstic e impreziositi dalle creazioni gioiello di Marina Corazziari indossati dalla bellissima modella Arianna Moretta dell'Agenzia di Sabina Prati.

In una cornice di raffinata eleganza, gli ospiti hanno avuto il piacere di degustare un ricercato cocktail e di apprezzare i pregiati vini "Mare di Puglia", frutto della produzione vinicola di Anna Laura D'Alessio nelle vigne a picco sul mare di Trani. Le note avvolgenti dei vini sono state splendidamente accompagnate da una selezione di prodotti tipici locali, che hanno saputo conquistare e deliziare ogni palato.

Con "My Name is East, My Name is West", l'arte si trasforma in un viaggio indimenticabile, vissuto in una delle location istituzionali più prestigiose di Roma: un'esperienza unica e profondamente suggestiva, che celebra la bellezza e la complessità di una delle città più affascinanti del mondo.