Antonella Armentano nominata caporedattrice centrale della TGR Lazio, subentra a Roberta Serdoz

Antonella Armentano, giornalista romana di 57 anni, assumerà il ruolo di caporedattrice centrale della TGR Lazio a partire dal prossimo lunedì, 18 marzo. La sua nomina è stata deliberata dall'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, su proposta del direttore Alessandro Casarin.Questa decisione segna un ritorno alle soluzioni interne, come richiesto dalla redazione attraverso un documento approvato dall'assemblea, una prassi che non si verificava da molti anni. Con una carriera lunga e significativa nella radiotelevisione pubblica italiana, Armentano è entrata nella Rai nel 1989, contribuendo prima al Tg2 e successivamente a Rai 2.Ha iniziato la sua esperienza giornalistica collaborando con le rubriche "Diogene, dalla parte del cittadino" e "Anni D'argento". A Rai2 si è distinta come inviata per il programma "La cronaca in diretta", affrontando e raccontando storie di cronaca nera e giudiziaria in tutta Italia, compresi casi di mafia e malasanità, ma anche di temi sociali e diritti negati.Nel corso degli anni, Armentano ha svolto diversi ruoli alla TGR Lazio, dai primi anni come conduttrice fino al recente incarico di vicecaporedattrice.Nel 2013 ha introdotto la rubrica "Il Rosa e il Nero", focalizzata sulle tematiche dei femminicidi e della violenza di genere, offrendo uno sguardo approfondito sulle vittime e sulle figure femminili simboliche. Ha condotto tribune elettorali e realizzato interviste durante le principali elezioni politiche e amministrative.Nel suo ruolo precedente, ha ideato e coordinato campagne settimanali su varie tematiche, dall'ambiente all'usura, dal turismo al dissesto idrogeologico. Anche durante la pandemia da Coronavirus, Armentano ha continuato a svolgere il suo ruolo con dedizione, realizzando collegamenti in diretta dagli ospedali, approfondimenti e interviste a medici ed esperti.La sua nomina a caporedattrice centrale della TGR Lazio segna un importante passo avanti nella sua carriera e offre un'opportunità per portare avanti la sua visione innovativa nell'ambito della programmazione regionale.