Estimar 2025: il Festival del Cinema Italo-Spagnolo di Palma de Mallorca celebra la sua 10ª edizione

Da domani e fino al 10 giugno, torna, a Palma de Mallorca, Estimar, il Festival del Cinema Italo-Spagnolo, giunto quest’anno alla sua decima edizione.

Un appuntamento consolidato che, nel corso degli anni, si è affermato come un vero ponte tra le due culture cinematografiche, presentando al pubblico e agli addetti ai lavori il meglio della produzione italiana e spagnola.

Ad aprire il festival sarà il film “Lo que queda de ti”, coproduzione Italia-Spagna, che punta all’acquisizione da parte dei distributori italiani. Sempre il 5 giugno sarà proiettato anche “Eterno Visionario”, diretto da Michele Placido, con la presenza di Federica Luna Vincenti, protagonista e produttrice, con l’obiettivo di introdurre il film nel mercato spagnolo. Estimar è anche una vetrina del Made in Italy: quest’anno sarà protagonista il borgo pugliese di Sammichele di Bari, con la sua tradizione turistica e gastronomica. Non mancheranno degustazioni di prodotti italiani d’eccellenza, ancora poco conosciuti all’estero ma di grande potenziale.

Diretto da Gabriella Carlucci – conduttrice, politica e promotrice culturale – il festival continua a promuovere i talenti emergenti, le coproduzioni internazionali e il dialogo tra le industrie creative. Masterclass, workshop e incontri professionali si terranno presso la Scuola di Arti Audiovisive di Palma (CEF). È diretto dalla conduttrice televisiva, politica e promotrice di eventi culturali, Gabriella Carlucci.

Con il progetto We Love The Sea, Estimar rinnova inoltre il suo impegno per l’ambiente, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in collaborazione con il Marettimo Italian Film Festival.

“Estimar celebra le eccellenze italiane anche in ambiti come la gastronomia, il turismo e l’ambiente, offrendo esperienze che completano la proposta culturale del festival”, dichiara Gabriella Carlucci.