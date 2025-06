Eugenio Bennato annuncia nuove date del tour "Musica del Mondo"

Eugenio Bennato aggiunge nuove date al suo tour estivo, già ricco di appuntamenti: dai festival alle piazze, passando per anfiteatri, spiagge e parchi archeologici, il cantautore proseguirà in tutta Italia il suo viaggio live dedicato a “Musica del mondo”, l’ultimo album pubblicato lo scorso 10 gennaio.

Le date fino ad oggi confermate sono le seguenti:

08.06 Positano (SA), Spiaggia grande, ore 21:00

11.06 Montorio nei Frentani (CB), via dei Mille, ore 21:00

13.06 Stigliano (MT), piazza Monumento, ore 21:00 nuova data

26.06 Roma, Basilica di S. Antonio da Padova in Laterano, Qualcuno sulla terra, ore 19:30

05.07 Galatina (LE) Festival dell’area Consapevole nuova data

18.07 Norma (LT), Parco Archeologico antica città di Norba, ore 21:00

20.07 Santo Stefano Del Sole (AV), Piazza del Sole, ore 18:00

22.07 Zafferana Etnea (CT), Alkantara Fest, Anfiteatro Falcone Borsellino, ore 21:00

24.07 Sanremo (IM), Auditorium Franco Alfano | “Pino a metà” con Pietra Montecorvino e Sinfonica Sanremo, ore 21:00

27.07 Assoro (EN), piazza Marconi, ore 21:00 nuova data

10.08 Bagnoli Irpino (AV), piazza Leonardo Di Capua, ore 21:00 nuova data

12.08 Mongiana (VV) , nuova data 13.08 Verzino (KR), Festival Amore & Rabbia, ore 21:00

15.08 Deliceto (FG), Delifest, Piazzale Belvedere nuova data

17.08 Pietramelara (CE), piazza San Rocco, ore 21:00

20.08 Serre (SA), Borgo San Lazzaro, ore 21:00 nuova data

21.08 Oppido Mamertina (RC), piazza Umberto I, ore 21:00 nuova data

07.09 Siligo (SS) Premio Maria Carta – Piazza Maria Carta nuova data

14.09 Carrara, Con-vivere CarraraFestival, piazza Alberica nuova data

5.09 Ferla (SR) | Lithos - 25^ edizione Rassegna nazionale di musica popolare, acustica e contemporanea, Scalinata Cappuccini, ingresso libero nuova data

20.09 Castel Ritaldi (PG) nuova data



Una tournée che prende forma attorno all’universo sonoro del disco, dove la musica popolare napoletana – di cui Eugenio Bennato è da sempre una delle voci più autorevoli – si intreccia con sonorità folk e influenze provenienti da diverse tradizioni culturali. Sul palco, Eugenio Bennato – voce, chitarra classica, mandola e chitarra battente – è accompagnato da un ensemble di musicisti di grande spessore: Ezio Lambiase alla chitarra elettrice e classica, Stefano Simonetta al basso elettrico e alla voce, Walter Vivarelli alla batteria, al tamburello e alla voce, e Sonia Totaro, voce e tamburello, nonché interprete e custode della Tarantella del Gargano, che coinvolge il pubblico con la sua danza.

Un incontro di linguaggi che si fa racconto, dialogo, visione.

Eugenio Bennato è anche il vincitore della 23ª edizione del Premio Maria Carta, che riceverà il prossimo 7 settembre a Siligo (SS), per una carriera di oltre 55 anni contraddistinta da una continua apertura alle musiche del mondo e dalla valorizzazione delle radici culturali oltre i confini della tradizione partenopea.

Un impegno, il suo, che si riflette in ogni sua opera discografica, dal suo esordio fino all’ultimo lavoro, “Musica del mondo”, un album che raccoglie dodici brani che incarnano l’anima della musica popolare, dalla scelta dei temi, come il valore della diversità, la memoria collettiva e personale, l’eredità culturale, la giustizia sociale e la lotta per i diritti, a quella dei suoni, sempre aperti a nuove contaminazioni. Un lavoro che non cerca una sintesi, ma un’alleanza tra storie, culture e suoni, dipingendo un “sud” che trascende la geografia italiana e parlando di valori profondi, resistenza, radici: le lingue si mescolano, i luoghi emergono nei testi, i ritmi guidano il passo.

Tamorre, chitarre battenti, tamburi e batterie sostengono un movimento continuo, che è cammino e cuore insieme.

L’album è stato anticipato dal singolo e video “Musica del mondo”, arricchito dalla collaborazione con il Yar Mohammad Group, band proveniente dal Rajasthan, conosciuta nel 2023 durante i concerti realizzati in India per la Festa della Repubblica su invito dell’ambasciata italiana di New Delhi e del consolato generale di Bengaluru, e dal singolo e video “Mongiana”.