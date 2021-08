#Covid-19, Ecdc: anche la Calabria in fascia rossa

E' la quinta regione dopo Toscana, Marche, Sicilia e Sardegna. In verde Molise e Provincia Autonoma di Bolzano.

Dopo la Toscana, le Marche, la Sicilia e la Sardegna, anche la Calabria rientra fra le Regioni di fascia rossa per il rischio di contagio da Covid-19. E' quanto emerge dalla mappa stilata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Infettive (Ecdc).Nella fascia verde si trovano il Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre il resto dell'Italia è in fascia gialla.