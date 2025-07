Taormina (Me): torna la Taomoda Week, premi per Riva, Figo e Dolcini

Torna, per la ventiseiesima edizione, Taomoda Week, la rassegna ideata e diretta da Agata Patrizia Saccone e patrocinata da Camera Nazionale della Moda Italiana, che si svolgerà al Teatro Antico di Taormina (Me) dal 15 al 19 luglio 2025.

Presentata stamani in conferenza stampa al palazzo dei Duchi di Santo Stefano, la nuova edizione ha nel programma convegni, talk, tavole rotonde ed eventi culturali.

La serata di gala Taomoda Awards, come al solito, si terrà al Teatro Antico il 19 luglio.

Tra i premiati di quest'anno con i Tao Awards ci sono: lo stilista Antonio Riva )Tao Award Moda Made in Italy Haute Couture); Luis Figo, Tao Speciale Stampa Miglior Fashion Brand a Pitti Uomo 2025; il designer di calzature Diego Dolcini (Tao Award alla Carriera Fashion); Stefano Roncato, direttore MF Fashion (Tao Award per il Giornalismo di Moda); Salvo Sottile conduttore del programma di Rai3 FarWest (Tao per Programmi tv inchiesta e reportage); Lucrezia Lante della Rovere (premio per il Teatro categoria Attrici); Massimo Russo, EIC Harper's Bazaar Italia e Chief Content Officer di Hearst Italia (Tao Editoria e Giornalismo di Moda); Maura Basili presidente CBI (Tao Award alla Carriera 2025); Dina Ravera, presidente Destination Italia (Tao Award Top Manager 2025); l'ufficio stampa Marta Godi (Tao Award Imprenditoria ed Empowerment femminile); Hui Zhao (Tao per la Creatività Innovativa nella Moda); la giornalista Rai Daniela Cuzzolin (Tao Award per il Giornalismo di Moda Tv); Angelica Gori, nota come Chiamamifaro (Tao Music Award categoria Talent); il professor Giuseppe Ettore (Tao per Medicina e Sociale); il professor Salvatore Gruttadauria (Tao Award per Scienza e Medicina); Tiziano Guardini (Tao Award per la Sostenibilità); Marco Bonaldo, Owner Galateo&Friends (Tao Luxury Food).

Sono previsti anche un premio speciale per l'empowerment femminile, che sarà consegnato alla top model Vialina Lemann, e una menzione speciale per Olga Mondello Franza, presidente del gruppo C&T. Ci sarà anche una menzione speciale Fashion Start Up per il brand Narrè. Tra gli ospiti in passerella ci saranno Alberto Zambelli e Kaos, con la partecipazione straordinaria del DJ Max Magnani.