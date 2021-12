Covid-19, Figliuolo: booster con intervallo ridotto a 4 mesi al via dal 10 gennaio

"Dal prossimo 10 gennaio si procederà all’avvio delle somministrazioni dei richiami booster con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose". Così il Gen. Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19, visitando stamani l'hub vaccinale Caserma Vian di Cuneo."Stiamo procedendo in maniera veloce sulla terza dose e il Piemonte è tre punti sopra la media nazionale sulle terze dosi", prosegue, per poi ricordare che "oggi apriamo ai 16-17 anni"."Noi stiamo correndo per cercare di arginare la variante omicron", dice ancora Figliuolo, tuttavia "quello che mi preoccupa sono i 5 milioni e 750mila che sono indecisi"."Ora - sottolinea il Commissario - abbiamo una nuova arma che è il vaccino Novavax che arriverà a fra fine gennaio e inizio febbraio e spero che questo ulteriore vaccino, che è sicuro come gli altri, ci potrà dare nuovo impulso". Questo nuovo vaccino, continua Figliuolo, "sarà usato per i cicli primari, dai 18 anni in su"."Il nuovo vaccino mi auguro convinca gli esitanti. Penso che questo vaccino potrebbe convincere gli indecisi che stanno cercando di capire meglio cosa fare. Mi affido ai medici di famiglia che devono dare i consigli alle persone. I vaccini comunque stanno dimostrando la loro valenza. Sono molto fiducioso che ne usciremo al più presto", conclude Figliuolo.