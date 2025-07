Venaria Reale (To): alla Reggia tornano le "Sere d'Estate"

Dal 4 luglio al 30 agosto, tutti i venerdì e sabato (e giovedì 14 agosto) dalle 18.30 fino alle 23.00, la Reggia di Venaria propone le immancabili Sere d’Estate alla Reggia, con musica, spettacoli dal vivo e dj-set ambientati nei Giardini, resi ancora più suggestivi dal lume di oltre 5.000 candele e luci d’arredo, e con la possibilità di visitare le architetture barocche della Reggia e le mostre in corso fino a tarda sera.

La proposta di Sere d’Estate quest’anno rientra nel progetto Into the Light, la programmazione di mostre, eventi ed attività della Reggia di Venaria dedicate al tema della luce, elemento fondante delle meravigliose architetture juvarriane della residenza.

Camminando all’interno della Reggia il visitatore può soffermarsi ad osservare il mutare della luce naturale che pervade gli spazi barocchi, oltre ad ammirare le installazioni e mostre che propongono una interpretazione della luce in chiave contemporanea.

Nella Sala di Diana, cuore barocco della Reggia, è possibile osservare l’installazione cinematografica Frames di Davide Ferrario, mentre nella Citroniera juvarriana si può visitare la mostra-evento Anthony McCall. Solid Light, che espone volumetrie tridimensionali luminose realizzate tramite proiezioni di luce e fumo atossico, con le quali i visitatori sono invitati a interagire, attraversandole ed immergendovisi.

Nei Giardini illuminati, oltre ad avere la possibilità di sorseggiare un aperitivo al tramonto ed assistere agli spettacoli in programma organizzati in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, si può ammirare l’ambientazione delle candele e delle luci d’arredo che rendono magiche le geometrie del Giardino a Fiori e del Roseto, animato dalla musica di rilassanti dj-set, ma anche degli orti e dei frutteti, oltre allo spazio antistante la Cascina Medici del Vascello dove è collocata l’installazione luminosa Assembly di Marinella Senatore, una delle artiste italiane contemporanee più affermate a livello internazionale: l’opera, che si ispira alle tradizionali luminarie del Sud Italia utilizzate in occasione di festose celebrazioni popolari, consiste in una scultura di luci colorate che l’artista ha trasformato in un atto creativo partecipativo attraverso l’inserimento di citazioni e motti di empowerment ed emancipazione, favorendo il coinvolgimento e la mobilitazione del pubblico. Le serate si concludono infine nella Corte d’onore, con lo spettacolo di luci e suoni della Fontana del Cervo.

Ogni venerdì e sabato al tramonto, a partire dalle 19.30, i Giardini della Reggia si trasformano in palcoscenico con musica, performance e spettacoli dal vivo organizzati in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Il Potager Royal o la Fontana d’Ercole fanno da scenografia a spettacoli, talvolta itineranti.

Il cortile di Cascina Medici del Vascello diventa luogo di festa e danza dove gustare un aperitivo e scatenarsi sulle note dei più svariati generi musicali, dallo swing al flamenco, dalla musica leggera al tango, dall’afro al jazz, dalla musica della tradizione popolare all’orientale e latino americana, rigorosamente suonati dal vivo.

All’imbrunire la magia si diffonde nei Giardini che incantano i visitatori con una illuminazione dall’aspetto fiabesco: una moltitudine di luci d’arredo illumina gli orti e il frutteto, l’installazione Assembly di Marinella Senatore caratterizza lo spazio antistante la Cascina e migliaia di candele nel Giardino a Fiori e nel Giardino delle Rose rendono suggestiva la visione della natura al lume di candela, ospitando scenografici dj-set che intrattengono il pubblico fino alle ore 23.

Appuntamenti fissi

- Al calare della sera i Giardini si illuminano della magica luce di 5.000 candele e una moltitudine di luci d’arredo per creare un’atmosfera unica.

- A partire dalle 19.30 spettacoli nel Potager Royal o performance itineranti con inizio nella Fontana d'Ercole.

- Dalle ore 19.30 alle 23 Feste in Cascina con musica dal vivo: Flamenco, Tango, Pizzica, Swing, Afro e molto altro per rilassarsi, ballare e gustare un aperitivo al tramonto nel mezzo dei Giardini della Reggia.

- Dalle ore 21.30 alle 23 nel Giardino delle Rose, sotto le pergole del roseto illuminato dalle candele, dj-set e possibilità di sorseggiare un cocktail al Chiosco delle Rose.

- Alle ore 23, nella Corte d’onore, Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo: spettacolo di luci, suoni e movimenti d’acqua.

Sono previste due tipologie di biglietto speciale valide il venerdì e il sabato (e giovedì 14 agosto vigilia di Ferragosto e Festa di Venaria), dalle ore 18.30 alle 23:

- Biglietto Sere d'Estate, 18 euro: visita al Piano nobile della Reggia, ai Giardini e alle mostre in corso Magnifiche Collezioni e Anthony McCall. Solid Light.

- Biglietto Sere d'Estate nei Giardini, 8 euro: accesso ai Giardini e alla mostra Anthony McCall. Solid Light

Per altre informazioni: lavenaria.it