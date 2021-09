#Covid-19, Iss-Min. Salute: indice Rt a 0,82, scende anche incidenza casi

4 le Regioni a rischio moderato.

Si registra ancora una riduzione dell'indice di contagio Rt e dell'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia. Secondo quanto emerge dalla bozza del monitoraggio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, nelle prime due settimane di settembre l'indice Rt è a quota 0,82, al di sotto della soglia critica e in riduzione rispetto alla settimana precedente, quando era a 0,85.Dal 17 al 23 settembre, inoltre, è stata ravvisata una riduzione dell'incidenza dei casi, passata da 54 a 45 ogni 100.000 abitanti. Restano 4, invece, le regioni a rischio moderato: Piemonte, Val d’Aosta, Provincia di Bolzano e Provincia di Trento.La Basilicata registra un'allerta di resilienza, mentre non si ravvisano altri stati d'allerta nel resto d'Italia, ed è "in diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (8.482 vs 10.655 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti resta stabile (33% vs 33% la scorsa settimana). Resta stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46% vs 46%) e la percentuale di casi è stato diagnosticato attraverso attività di screening (21% vs 21%)".