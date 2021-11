'Ndrangheta, droga e corruzione: arrestate 100 persone in tutta Italia

Sequestrata più di una tonnellata di cocaina, di importazione sudamericana.

Maxiblitz a livello nazionale contro la 'Ndrangheta: gli uomini delle Squadre Mobili di Reggio Calabria, Milano, Firenze e Livorno hanno arrestato 100 persone, in esecuzione dei decreti emessi dalle Procure Antimafia di Reggio Calabria, Milano e Firenze.Nel mirino degli inquirenti sono finiti personaggi originari della Piana di Gioia Tauro, ritenuti appartenenti alla cosca Molè, attiva anche in Lombardia, in Toscana e all'estero.Gli arrestati sono accusati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione.Durante l'operazione è stata sequestrata una tonnellata di cocaina, di importazione sudamericana.