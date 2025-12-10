Hai dimenticato la password? Clicca qui
"Padel e Salute" sotto l'Albero: la prevenzione medica formato famiglia
Appuntamento domenica 14 dicembre, presso il Circolo Aeronautica Ponte Milvio a Roma.

Appuntamento domenica 14 dicembre, presso il Circolo Aeronautica Ponte Milvio a Roma.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 10 Dicembre 2025
Roma - 10 dic 2025 (Prima Pagina News)

Appuntamento domenica 14 dicembre, presso il Circolo Aeronautica Ponte Milvio a Roma.

“Padel e Salute” è un modello virtuoso che rappresenta le sinergie tra istituzioni accademiche, mondo sanitario, associazionismo e realtà sportive territoriali.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Capire per Prevenire” e promossa in collaborazione con Sapienza Università di Roma e con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I.

Domenica 14 dicembre, presso il Circolo Aeronautica Ponte Milvio a Roma - Lungotevere Salvo D’Acquisto 21 -, dalle 10 alle 18, i medici dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I della Sapienza Università di Roma di senologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e ortopedia pediatrica, otorinolaringoiatria, fisioterapia e counseling psicologico, saranno impegnati per le visite specialistiche gratuite che consentirà una valutazione immediata, consigli personalizzati e indicazioni utili per eventuali percorsi diagnostici successivi.

Per chi già partecipa al main event che nel 2026 si svolgerà il 5-6-7 giugno come di consueto presso il villaggio di Tor di Quinto "Sapienza Sport", la giornata dedicata alla donna e bambino non rappresenta una estensione bensì la specificità della prevenzione. Infatti questa giornata appartiene a una serie di appuntamenti annuali che culminano con l’evento estivo, rivolti alla sensibilizzazione alla prevenzione sul territorio e mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione.

L’evento è aperto a tutti e sarà anche l’occasione per cimentarsi in un torneo di Padel Misto suddiviso in tre categorie: principiante, intermedio ed esperto.

Intrattenimento per i più piccoli con gli “acchiappafeste” partner dell’evento, con tantissimi giochi e regali per tutti i bambini. Anche questa importante iniziativa ha l’intento di raggiungere tutti per far diventare la prevenzione una consuetudine perché la Prevenzione è la Medicina più Efficace.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#PadeleSalute
#Roma
