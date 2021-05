Pandemia: Manifestazione sabato a Roma del Comitato Cura Domiciliare Covid 19

Le cure domiciliari precoci secondo uno schema terapeutico elaborato in scienza e coscienza dai medici del Comitato Cura Domiciliare Covid 19 e la centralità del ruolo dei medici nel supporto domiciliare precoce saranno il cuore di una conferenza nazionale che si terrà a Roma sabato prossimo. A partire dalle 14.30 dell'8 maggio alcuni dei medici del gruppo che attraverso Facebook ha supportato migliaia di persone in tutta Italia, racconteranno la loro esperienza e spiegheranno l’importanza di un approccio domiciliare precoce, secondo la loro esperienza."I cittadini che sono stati curati dai professionisti del gruppo - si legge in un comunicato diffuso dal Comitato presieduto dall'avvocato Erich Grimaldi - porteranno in piazza del Popolo la testimonianza di quanto questo approccio abbia decisamente fatto la differenza nelle loro vite. Le cure domiciliari hanno salvato migliaia di vite, eppure non sono state prese in considerazione nella redazione delle nuove linee guida nazionali licenziate dal Ministero della Salute. Il Senato della Repubblica ha votato all’unanimità per l’avvio di un tavolo di lavoro per la redazione di lineeguida nazionali per il contrasto del Covid-19 a domicilio, tenendo conto dell’esperienza dei medici che hanno operato su tutto il territorio nazionale. Il Ministro Speranza - conclude la nota - ha il dovere di coinvolgere i medici impegnati sul campo, nella redazione di protocolli di cura domiciliare".