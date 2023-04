"Premio Eccellenze Art d'Or" a Background Model Management nella categoria "Professioni Moda"

Background Model Management, l’agenzia internazionale di Antonella Polini, è stata premiata nella categoria “Professioni Moda” nel corso della III Edizione del “Premio Eccellenze Art d’Or” organizzata da Spazio Art d’Or - Galleria multimediale del Made in Italy, presieduta dalla Jewel Designer Marina Corazziari.





“Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l'Internazionalizzazione del Made in Italy” il titolo della nuova edizione del Premio.

La motivazione del Premio per l’Agenzia Background Model Management è stata l’internazionalizzazione dell’azienda che ha portato le modelle italiane, in particolare viterbesi, a sfilare in Qatar, in Oman e in Kuwait oltre ad aver lavorato con stilisti cubani, sudamericani e stiliste iraniane.

All’evento, svoltosi nella prestigiosa Sala Protomoteca del Campidoglio, sono stati premiati, da una giuria di esperti, illustri esponenti del mondo dell’arte, dell’architettura, dell’associazionismo, del sociale, dell’imprenditoria, della moda e design, della musica, della cultura, del giornalismo, della televisione, del cinema e professioni moda che si sono distinti nell’internazionalizzazione del Made in Italy.

Numerosi gli ospiti d’onore presenti all’evento: la fashion designer, Regina Schrecker, icona di bellezza, musa del genio della Pop Art Andy Wharol; l'attrice Ottavia Fusco, moglie del celebre regista Pasquale Squitieri, che ha letto un racconto dedicato alla bellezza; Luigi Favia, Presidente dell’Associazione Nazionale Azione Sociale; Francesco Sgherza, Presidente Confederazione Nazionale Artigiani (CNA); Francesca Romana Grippaudo, Presidente Associazione Donne Scienziate ed Inventrici; la Principessa Fabrizia Dentice Di Frasso e Carlo Saponaro, componente della Giunta Nazionale Federmoda.

Premio speciale alla carriera è stato consegnato da Marina Corazziari al grande Sergio Valente, il noto hair-style che lavorò con i più grandi stilisti tra i quali: Versace, Valentino, Ferré, Fendi e altri ancora.

La motivazione è per aver reso le donne più famose d’Italia e del mondo ancora più belle grazie al suo splendido lavoro.

Tra le altre eccellenze premiate per questa III edizione: per la categoria Arte, l’Architetto Isabella Altamura; quella Sociale, Sua Altezza Reale la Principessa Soraya Malek d'Afghanistan; per l’ Imprenditoria, Benedetta Paravia per l'internazionalizzazione con gli Emirati Arabi; per la categoria Moda e Design, Vincenzo Merli, Brand Manager della Maison Egon von Fürstenberg; per il Giornalismo, Amedeo Goria; per la Promozione della Moda all'Estero, Ewa Bardadin, responsabile scambi Istituto della Cultura di Varsavia; per il Turismo, Mariangela De Biase, imprenditrice turistica; per la Danza, Elisa Barucchieri, coreografa, danzatrice e attrice; per la Musica, Cinzia Tedesco, cantante e compositrice jazz; per il Cinema, “Starlight International Cinema Award” ai fondatori Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria.

L’evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dall'Anas (Associazione Nazionale Azione Sociale), da Assocastelli, dall'Itwiin (Associazione Donne Scienziate ed Inventrici), dal Cna Confartigianato e da Federmoda.