Raffaele Squillace con il World Beauty Celebrities si riconferma ancora una volta un’eccellenza del beauty system internazionale

Successo straordinario per la seconda Edizione del “World Beauty Celebrities” la kermesse internazionale che ospita le live performances delle star mondiali del Make-up, ideata dal noto Beauty designer Raffaele Squillace prestigiosa firma del Made Italy e prodotta da Global Fashion System.

Grande protagonista della manifestazione, andata in scena presso il Teatro Adriano di Roma, è stata la star del make-up mondiale Hind Jaleel, approdata nella capitale direttamente da Dubai, in esclusiva per la prima volta in Italia. A condurre anche quest’anno lo show la splendida Janet De Nardis. Con lei sul palcoscenico la top model australiana Taylor Cattanach e le preziose creazioni bulgare di haute couture “Radapola” della città di Sofia.

Numerose le personalità del mondo della moda e dello spettacolo intervenute all’evento fra questi: Sergio Valente, lo stilista Gianni Calignano, la modella Andrea Duma, Enzo Merli della Maison Furstemberg, Antonella Salvucci, Maria Monsè, Camilla Petrocelli e Francesca Silvi.

Hind Jaleel, leggendaria regina di stile del Medio Oriente, è considerata un’icona nel panorama mondiale e una delle Make up artist arabe più influenti ed acclamate al mondo. Per il suo passato da pittrice e per la sua professione di Make-up artist, viene definita la Picasso del Make-up, perché la sua creatività che si ispira all‘arte pittorica del celebre artista spagnolo prende forma nell’arte della cosmetica tanto che il suo brand si chiama “HIND Picasso Brush Make up”.

Considerata una delle massime esponenti della tecnica “Arabic Make-up” è indiscussa protagonista in tutto il mondo con i suoi workshop e Masterclass show proponendo in cui propone la sua tecnica a migliaia di professionisti e appassionati del settore.

Raffaele Squillace, Presidente della kermesse “World Beauty Celebrities”, è stato onorato che Hind Jaleel abbia presenziato alla kermesse scelta come unica tappa italiana del suo tour mondiale.

La mission del World Beauty Celebrities è la condivisione per la bellezza nelle diverse culture dell‘arte del make-up, creando un interscambio socio-culturale volto alla globalizzazione, consolidando un forte messaggio di integrazione ed inclusività tra i diversi paesi del mondo.

Al live show di Hind Jaleel hanno partecipato centinaia di giovani degli istituti di formazione professionale e professionisti del settore, arrivati a Roma da ogni parte d'Italia e da diverse città europee.

La kermesse patrocinata da Antep Associazione nazionale truccatori e dalla Camera Nazionale Fashion Designer si è avvalsa del supporto di prestigiosi sponsor Radapola haute couture e Abipro beauty academy e numerosi partner: Bartorelli Roma, Rea academy, Dam Academy, Maria Miliè Academy, F.n. Academy, Alessandra Amabile Academy, Alessandra Carelli, Face Place Academy by Pablo, Mariana boccia Academy, Weddart studio, PapiLove Design, Jonathan Musilli, Grandior Academy, Mia Academy, Francesca Pennello, Irip Nola, Priority make up skincar, Valeria Picozzi Academy, Papilia Patrizia beauty Spa, Arke Academy, Sofia Foscolo studio, Chiara Graziano Academy, Antonio Caruso cosmetic e l’Istituto sistema moda Micol Fontana. Photo By Emanuele Mancini - Ufficio Stampa Spazio Margutta.