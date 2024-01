A Campobasso il convegno su Pnrr, Codice dei contratti ed equo compenso

Il prossimo convegno di Next-Edge, intitolato "Pnrr, Codice dei contratti ed equo compenso: gestione responsabile delle risorse pubbliche", rappresenterà un momento fondamentale di riflessione e approfondimento sulle dinamiche che influenzano la gestione delle risorse pubbliche in Italia."Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assume un ruolo centrale in questo contesto, poiché si configura come uno strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica in Italia", ha dichiarato Domenico Angelone, Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi.L'evento, promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dal Centro Studi del Cng e dall'Ordine dei Geologi del Molise, con la collaborazione degli ordini territoriali degli Agronomi, Architetti Ingegneri e Geometri si terrà mercoledì 31 gennaio, dalle ore 14:30 alle 19:30, presso l'Università del Molise, nell'aula Modigliani II Ed. Polifunzionale, a Campobasso.Angelone ha evidenziato come il convegno rappresenti un'opportunità cruciale per esaminare una vasta gamma di argomenti strategici, tra cui la governance economica, lo sviluppo sostenibile, l’ottimizzazione dei servizi, l'innovazione e la governance nelle aree interne, nonché le implicazioni del nuovo Codice dei Contratti ed Appalti Pubblici e degli equi compensi.Nel corso della giornata saranno prese in esame anche le significative innovazioni introdotte dal nuovo Codice dei Contratti ed Appalti Pubblici, in vigore dal 1° aprile 2023: la relazione tra il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 e il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con particolare riferimento agli interventi Pnrr, sarà analizzata dettagliatamente, anche alla luce della recente Circolare MIT del 12.07.2023.La partecipazione di rappresentanti di varie professioni tecniche, nonché di organizzazioni come Anci, Ance Unaco ed Assorup, arricchirà il dibattito con prospettive diverse e complementari su queste tematiche cruciali. L'evento vedrà inoltre la partecipazione dell'Assessore al Pnrr, Angelo Michele Iorio, e relatori di livello nazionale, che contribuiranno con il loro expertise a arricchire il dibattito.