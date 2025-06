Lazio, Cotral: ferrovia Roma-Viterbo, al via piano mobilità per chiudere tratta Montebello-Morlupo

In occasione della chiusura temporanea della tratta Morlupo–Montebello sulla linea ferroviaria Roma- Viterbo, dovuta ai lavori di raddoppio della linea, Cotral, in collaborazione con Regione Lazio, ha attivato un piano straordinario di mobilità alternativa per garantire la continuità del servizio ai cittadini.

Il piano prevede l’attivazione di servizi sostitutivi tramite autobus lungo le seguenti tratte:

Montebello – Morlupo: 25 corse nei giorni feriali, 8 nei giorni festivi

Riano – Saxa Rubra: 12 corse nei giorni feriali

Castelnuovo di Porto – Monterotondo FS: 12 corse nei giorni feriali

Rignano Flaminio – Sant’Oreste – Stimigliano FS: 12 corse nei giorni feriali

Montebello - Catalano: 1 corsa nei giorni feriali, 2 corse nei giorni festivi

Viterbo - Vignanello: 20 corse nei giorni feriali, 14 corse nei giorni festivi.

Gli orari sono consultabili sul sito web cotralspa.it e potranno subire variazioni in base all’andamento dei lavori.

“Questo piano straordinario - dichiara il presidente di Cotral Manolo Cipolla - riflette il nostro impegno costante nel garantire un servizio pubblico efficiente e vicino alle esigenze del territorio. Lavoriamo in sinergia con Regione Lazio per offrire soluzioni concrete e sostenibili, anche in situazioni complesse come questa”.