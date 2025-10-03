A Chieti il congresso internazionale della Società Oftalmologica Universitaria

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto, questa mattina, all’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, in occasione del congresso annuale della Società Oftalmologica Universitaria (SOU), sottolineando il ruolo strategico della clinica oculistica teatina e della rete costruita con la comunità scientifica nazionale e internazionale.

Nel suo intervento, Marsilio ha rimarcato come la clinica oculistica dell’Università di Chieti, sotto la guida del professor Leonardo Mastropasqua, si sia affermata come centro di eccellenza, capace non solo di offrire cure di altissimo livello, ma anche di rappresentare un punto di riferimento scientifico e accademico.

“La collaborazione tra Università, centri clinici d’eccellenza e Istituzioni – ha dichiarato Marsilio – crea un circuito virtuoso che rafforza la qualità della formazione, integra la pratica clinica e produce servizi concreti per i cittadini, oltre a generare prestigio per l’intero sistema sanitario nazionale.”

Il Presidente ha ricordato come la struttura teatina attragga pazienti anche da altre regioni e dall’estero, un segnale che certifica il livello di qualità raggiunto e che contribuisce a rafforzare la cosiddetta mobilità attiva, trasformando l’Abruzzo in destinazione di cura e innovazione. Marsilio ha, inoltre, evidenziato il valore aggiunto della collaborazione con la SOU, che “consente di attrarre talenti, condividere conoscenze e moltiplicare le opportunità di sviluppo scientifico e professionale”, sottolineando l’impegno della Regione a sostenere con convinzione percorsi di eccellenza come quello della clinica oftalmologica di Chieti.

“Investire in sanità di qualità – ha concluso il Presidente – significa anche investire nell’immagine e nel futuro della nostra Regione. Ogni eccellenza che emerge contribuisce a far crescere la reputazione dell’Abruzzo come terra di capacità, professionalità e accoglienza. Con la formazione dei giovani, con la ricerca e con l’innovazione, possiamo costruire il futuro del nostro territorio, mettendo sempre la persona al centro”.

L’intervento si è chiuso con un sentito ringraziamento del presidente Marsilio agli operatori sanitari e accademici, “che con passione e sacrificio quotidiano rendono possibili risultati così importanti”.