Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Asl Roma 1, ultima tappa dell'ottava edizione del Lean Healthcare Award
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Asl Roma 1, ultima tappa dell'ottava edizione del Lean Healthcare Award

Nel corso dell’evento, due tavole rotonde hanno visto tra i partecipanti molti direttori generali della aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 29 Ottobre 2025
Roma - 29 ott 2025 (Prima Pagina News)

Nel corso dell’evento, due tavole rotonde hanno visto tra i partecipanti molti direttori generali della aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio.

Si è tenuta oggi presso il Salone del Commendatore della ASL Roma 1 l’ultima tappa dell'ottava edizione del Lean Healthcare Award, il "premio oscar' della sanità italiana, che ormai è un appuntamento consolidato per l'innovazione nel settore sanitario nazionale.

Nel corso dell’evento dal titolo “Lean e value based healthcare management. Le sfide per una sanità di valore tra innovazione organizzativa e digitale” due tavole rotonde che hanno visto tra i partecipanti molti direttori generali della aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio.

La prima sessione moderata da Alessandro Bacci, Responsabile Scientifico del Lean Healthcare Award, ha visto gli interventi di Egisto Bianconi, Direttore Generale ASL Viterbo, Silvia Cavalli, Direttore Generale ASL Roma 5, Fabrizio d’Alba, Direttore Generale Policlinico Umberto I, Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL Roma 1 e Livio De Angelis, Direttore Generale IFO, con loro anche Daniele Piccirillo, Launch & Project Access Head, Sanofi.

La discussione si è concentrata sull’applicazione della Lean per supportare la transizione verso un modello di sanità sempre più territoriale, dove il valore è dato dalla gestione integrata dei servizi e dall’efficienza dei processi. È stato messo in evidenza come la sanità digitale possa facilitare questa trasformazione, ma senza dimenticare l’importanza di umanizzare i processi, migliorando l’accesso alle cure e rispondendo ai bisogni reali dei cittadini. È emerso anche come la Lean possa garantire la sostenibilità dei progetti nel lungo periodo, favorendo un approccio sistemico che coinvolga tutti i livelli del sistema sanitario.

Il Dott. Quintavalle ha commentato “Questa iniziativa nasce in un contesto in cui il management sarà chiamato a uno sforzo non solo organizzativo ma anche di visione. Come direttori ed amministratori dobbiamo chiederci come sarà la sanità del futuro: saremo complementari al settore privato o sapremo immaginare un grande settore pubblico, efficiente e presente sul territorio? Siamo consapevoli che per vincere questa sfida è indispensabile utilizzare al meglio quel che abbiamo. L’avvenire ci presenta uno scenario dove i parametri di riferimento sono tecnologia, umanizzazione delle cure, diritti e doveri dei cittadini e degli operatori, costi ed efficienza. A noi il compito di cavalcare il cambiamento, superando il modello ospedale-centrico, attraverso strategie di prevenzione e cure di prossimità”.  

Al centro del dibattito della seconda tavola rotonda un focus sull’evoluzione verso un modello basato sul valore (VBHC), dove sono state condivise visioni su come integrare innovazione e umanizzazione nelle cure. 

Gli interventi di Arturo Cavaliere, Direttore Generale ASL Frosinone, Sabrina Cenciarelli, Direttore Generale ASL Latina, Rosaria Marino, Direttore Generale ASL Roma 4, Francesca Milito, Direttore Generale Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, Ferdinando Romano, Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, insieme a Federica Favalli, Partner Healthy Reply e Augusto Modanesi, Regionali Access Head, Takeda Italia hanno messo in luce aspetti cruciali per la transizione verso un sistema sanitario più orientato al valore: dalla rete dei servizi di prossimità come strumento per garantire maggiore qualità, all’importanza di integrare l’innovazione con il concetto di umanizzazione delle cure. È emerso chiaramente come il modello VBHC non debba rimanere solo un’etichetta, ma diventi un cambiamento concreto e sostenibile nella governance e nei processi sanitari, con il supporto di formazione mirata e una forte collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

Ricordiamo che per l’ottavo appuntamento del Lean Healthcare Award sono stati presentati 250 progetti da 93 aziende sanitarie provenienti da 11 regioni. Tra questi, 37 progetti sono stati selezionati come finalisti, rappresentando 29 aziende impegnate a ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi sanitari, sempre con particolare attenzione al paziente. 


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Asl Roma 1
Lean Healthcare Award
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it