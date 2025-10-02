Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:04
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
A Roma il Gala dei 10 anni di Women for Women against Violence: arte, musica e solidarietà contro tumore al seno e violenza di genere
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
A Roma il Gala dei 10 anni di Women for Women against Violence: arte, musica e solidarietà contro tumore al seno e violenza di genere

Allo Spazio 900 una serata indimenticabile ha celebrato il decennale del Camomilla Award, tra premi speciali, musica, ospiti e un forte messaggio di speranza per le donne.

(Prima Pagina News)
Giovedì 02 Ottobre 2025
Roma - 02 ott 2025 (Prima Pagina News)

Allo Spazio 900 una serata indimenticabile ha celebrato il decennale del Camomilla Award, tra premi speciali, musica, ospiti e un forte messaggio di speranza per le donne.

Un anniversario che è già storia: il 10 Years Celebration Gala di Women for Women against Violence – Camomilla Award ha trasformato lo Spazio 900 in un palcoscenico di emozioni, testimonianze e arte.

L’evento ha celebrato dieci anni di impegno concreto contro due battaglie cruciali che segnano la vita delle donne: la violenza di genere e il tumore al seno.

"Questo Gala non è solo un anniversario – ha spiegato Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas – ma la conferma che insieme possiamo trasformare il dolore in forza, l’esperienza individuale in aiuto collettivo, l’arte e la cultura in strumenti di speranza".

Cuore della serata, condotta da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini con la regia di Antonio Centomani, la consegna dei Camomilla Cinema & Music Awards firmati dal maestro orafo Michele Affidato. Un riconoscimento nato per celebrare artisti che con cinema e musica hanno scelto di dare voce a temi universali e spesso taciuti.

Il Music Award diretto da Gianni Testa ha premiato Joia B., artista e testimone di forza contro il tumore al seno, e Giovanni Segreti Bruno, vincitore del Festival Amnesty International. Il Cinema Award ha invece reso omaggio a Barbara De Rossi, Presidente onoraria di Salvamamme, e al regista Rolando Ravello per il docufilm Il tempo dell’attesa.

Premi speciali anche per Antonietta Tuccillo, che ha trasformato la propria battaglia contro il tumore ovarico in arte crochet, e per Carolyn Smith, che ha condiviso il suo percorso contro il tumore al seno come messaggio di speranza per milioni di donne.

La serata è stata scandita da momenti di grande intensità: l’apertura con la performance di Joia B. Un tempo per volare, l’ironia musicale de I Gemelli di Guidonia e il finale con Antonio Maggio che ha interpretato La faccia e il cuore insieme a Gessica Notaro.

A fare da cornice, la mostra fotografica 10 anni di impatto, che ha raccontato con immagini potenti le conquiste e le battaglie dell’associazione.

L’accoglienza è stata arricchita dal menù solidale curato dagli chef Bruno Brunori, Giuseppe Di Bella, Marie Micoli e Vitalia Scano con il supporto dell’Associazione Cuochi di Roma e Lady Chef, unendo eccellenze gastronomiche italiane e spirito benefico.

Numerosi i personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni: tra loro Renata Baldassarre (Assessore Regione Lazio), Rosanna Banfi, Emma D’Aquino, Alessandra Viero, Carolina Marconi, Benedetta Rinaldi, Eleonora Pieroni. In sala anche Vincenzo Bocciarelli, Loredana Cannata, Antonio Mezzancella, Elena Russo, Andrè De La Roche, Daniela Martani, Sarah Maestri ed esponenti Rai come Antonio Marano e Stefano Coletta.

Dopo dieci anni, il messaggio di Women for Women against Violence è più vivo che mai: trasformare l’arte in impegno, il dolore in resilienza, la memoria in futuro. Una promessa che continuerà a camminare accanto alle donne, con la stessa forza silenziosa e straordinaria della camomilla, simbolo dell’evento.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

10 anni
PPN
Prima Pagina News
Women for Women Against Violence
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.