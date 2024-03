Abruzzo, Marsilio confermato Presidente: "Scritta pagina di storia, verità ha vinto contro menzogna"

Il candidato del centrodestra Marco Marsilio è stato riconfermato come Presidente della Regione Abruzzo, con il 53,5% dei consensi, 7 punti percentuali in più rispetto al candidato del centrosinistra, Luciano D'Amico, che si ferma al 46,5%, nonostante abbia avuto l'appoggio, per la prima volta, del Pd, del M5S, di Azione, Italia Viva e Sinistra Italiana.E' la prima volta che un Presidente uscente viene riconfermato in Abruzzo.“E’ stata scritta una pagina di storia: avevo promesso che all’una, massimo alle due di notte, li avremmo mandati a dormire con dieci punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di chi ha provato ha raccontare un altro Abruzzo”, ha detto Marsilio, al suo arrivo al comitato elettorale.“Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia”, ha aggiunto, e soprattutto, in riferimento alla situazione a livello nazionale, “il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo e non sarà il futuro dell’Italia”.Niente commenti a caldo, invece, da parte di Luciano D'Amico, che rimanda tutto ad una conferenza stampa, in programma per oggi. Analizzando i voti raccolti dai partiti, si evince, per quanto riguarda il centrodestra che Fratelli d'Italia è primo con il 24,10. Seguono Forza Italia, al 13,44%, la Lega, al 7,56%, la Lista Civica "Marsilio Presidente", al 5,72%, Noi Moderati, al 2,68%.Nel centrosinistra, invece, il Pd ha ottenuto il 20,29% delle preferenze, staccando la Lista "Abruzzo Insieme", che raccoglie il 7,66%, il M5S, al 7,01%, Azione, al 4%, Avs (Alleanza Verdi-Sinistra) al 3,57%, e i riformati civici, che raccolgono il 2,81%.Notevole il calo dell'affluenza: nonostante le voci di un ritorno alle urne, specialmente per gli indecisi di centrosinistra, dopo il voto in Sardegna, si è recato al seggio il 52,20% degli aventi diritto al voto, circa un punto in meno rispetto al 53,11 registrato nel 2019.