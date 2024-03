Accordo di Coesione Governo-Toscana, Meloni: "Alla Regione andranno oltre 683 milioni"

“Con l’accordo di oggi destiniamo alla Regione Toscana risorse per oltre 683 milioni di euro, di cui 110 già assegnati come anticipo, per finanziare 176 progetti. Se a queste risorse aggiungiamo i 381 milioni già resi disponibili da altre fonti, raggiungiamo un investimento complessivo di 1 miliardo”.Così la premier, Giorgia Meloni, per la firma dell'Accordo di Coesione tra Governo e Regione Toscana.Nello specifico, ha proseguito, “32 milioni sono destinati alla riqualificazione urbana, 30 per la rete infrastrutturale viaria, 5 milioni per il trasporto pubblico locale, 20 per gli impianti sportivi, 6,5 per il consolidamento antisismico per gli edifici scolastici, e 13 per il recupero dei beni culturali. Senza dimenticare la messa in sicurezza ambientale, a cui sono destinati 25 milioni”.“I fondi oggetto oggi del nostro accordo sono estremamente preziosi, perché si tratta di risorse importanti che arrivano sul territorio per combattere le disparità tra i territori stessi”, ha aggiunto Meloni.Per quel che riguarda la sanità, ha continuato, questa è “una delle priorità che avevamo, in particolare lo smaltimento delle liste d’attesa che è una questione che vide tutti impegnati a lavorare per migliorare una situazione complessa”.